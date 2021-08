Ile Maurice: Tourisme - Une éventuelle extension du soutien financier après le 30 septembre à l'étude

Avec la fin de l'extension du Wage Assistance Scheme (WAS) et du Self-Employed Scheme (SEAS) prévue le 30 septembre, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, étudie la possibilité de prolonger ce dispositif d'aide si le besoin se fait sentir dans le secteur hôtelier. Une décision qui devrait plaire aux opérateurs, compte tenu de la faible reprise touristique après la réouverture partielle des frontières le 15 juillet, où les réservations n'ont pas dépassé la barre de 2 000 touristes.

Lors d'un tour d'horizon des principaux enjeux économiques par le ministre des Finances avec la presse jeudi dernier, exercice relayé par les réseaux sociaux, Renganaden Padayachy justifie sa proposition par le fait que la conjoncture économique et sociale actuelle ne plaide pas en faveur des licenciements dans l'hôtellerie. D'ailleurs, il soutient que grâce aux programmes de soutien initiés par le gouvernement, les opérateurs ont pu tenir bon depuis mars 2020 et éviter de mettre la clé sous le paillasson. À ce jour, dit-il, il faudra compter plus de Rs 9 milliards déjà dépensées pour aider plus de 50 000 personnes du secteur par le biais du WAS et du SEAS. Soit l'équivalent de 45 % et 70 % des coûts mensuels des salaires des opérateurs touristiques.

Secteur anémique

Or, les principaux groupes hôteliers sont catégoriques. Il faudra, selon leurs dirigeants, que cette forme de soutien se maintienne au moins jusqu'à ce que la reprise se confirme avec un volume soutenu d'arrivées touristiques. D'autant plus que la croissance de ce secteur est toujours tributaire de la situation sanitaire dans les pays émetteurs, dont principalement l'Europe avec les risques liés au nouveau variant Delta. D'ailleurs, les spécialistes insistent qu'il faudra attendre 2023- 24 pour que le secteur retrouve sa croissance pré-Covid de décembre 2019, elle-même anémique à l'époque, le secteur plongeant dans une phase de ralentissement.

Renganaden Padayachy est convaincu de pouvoir atteindre son objectif d'accueillir 650 000 touristes d'ici juin 2022. Ce qui permettra, dit-il, de contribuer partiellement au taux croissance de 9 % estimé pour l'année fiscale se terminant en juin 2022. Pour l'année calendaire 2021, une reprise d'activité est prévue avec 4 % de croissance en se basant sur la présence de 325 000 touristes en 2021 avec la réouverture des frontières.

Par ailleurs, le ministre Padayachy soutient qu'outre le tourisme, le taux de croissance de 9 % sera tiré par d'autres secteurs, dont la construction, avec des investissements massifs dans les projets d'infrastructure ; le secteur d'exportation qui amorce une nouvelle reprise avec les nouvelles incitations fiscales ; les TIC ainsi que les services financiers libérés demain des séquelles des listes grise et noire.