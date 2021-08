Ile Maurice: Violence domestique - Une jeune victime appelle le 139... hors service

Désespérée, menacée par son concubin violent, une jeune femme de 29 ans a appelé la hotline 139, jeudi, pour obtenir de l'aide. Mais celle-ci n'était pas opérationnelle. N'ayant pu compter sur la police jusqu'à présent, Kavina ne sait plus quoi faire...

Un cauchemar éveillé. C'est ce que Kavina (nom d'emprunt), âgée de 29 ans, vit depuis maintenant une semaine. Cette jeune femme, qui vivait en concubinage avec un homme d'une trentaine d'années depuis cinq ans, a dû se réfugier chez sa mère depuis lundi. Son concubin la harcèlerait et menacerait de lui faire du mal, et ne lâcherait pas l'affaire. Enfermée à double tour dans une maison, sans pouvoir sortir, de peur qu'il lui arrive quelque chose, Kavina confie que cette situation la dépasse. «Il habite la même rue où j'habite avec ma maman. Depuis lundi, je ne peux plus sortir de la maison car il veut m'agresser.»

Tout a débuté lundi. En sortant à moto avec Kavina, son compagnon lui a donné un billet de Rs 500 pour qu'elle le garde. Cependant, dit la jeune femme, durant le trajet, le billet de Rs 500 s'est envolé, ce que son concubin n'a pas digéré. «Linn met enn sab anba mo lagorz é linn menas touy mwa si mo pa rann li so kas. Mo'nn rési sové é sé laem ki mo'nn kit li, mo'nn plin. E dépi sa, li pé arsel mwa.» En pleine rue, poursuit-elle, apeurée, il la traite de voleuse. Il ne bouge pas devant chez sa mère, même si elle lui a rendu Rs 500. Le trentenaire continuerait à la harceler sous prétexte qu'elle l'obsède.

Depuis lundi, donc, à trois reprises elle a appelé la police car son concubin ne cesse de l'importuner, de même que sa famille. Mais l'homme est encore libre. Le pire, c'est qu'elle a aussi appelé la hotline 139 pour lui venir en aide après que son compagnon a essayé de pénétrer chez sa mère mais la ligne est hors service, affirme-t-elle. Heureusement, elle a pu compter sur les membres de sa famille pour l'aider, mais, depuis jeudi, elle n'a d'autre solution que de rester enfermée.

«Il a toujours été violent mais cette fois, je ne veux plus lui donner de chance. À plusieurs reprises dans le passé, il m'a frappée et il a réagi de la même manière, en fatiguant les membres de ma famille pour que je lui revienne, mais cette fois j'en ai marre ! Je veux qu'il me laisse tranquille... » soupire Kavina.

Contacté à ce sujet, le ministère de l'Egalité des Genres affirme que le cas de Kavina sera pris en considération. Quid du fait que la hotline, supposée être opérationnelle 24/24, ne fonctionne pas ? Selon un préposé du ministère, «c'est un problème temporaire et les officiers travaillent dessus». En attendant, la violence domestique ne connaît, elle, pas d'arrêt temporaire...