Congo-Brazzaville: Covid-19 - Un traitement à l'essai d'AstraZeneca efficace pour prévenir la maladie

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a obtenu des résultats encourageants pour un traitement qui permet de réduire fortement le risque de développer une forme symptomatique de la maladie chez les patients fragiles.

Le traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442, n'avait pas encore montré son efficacité sur les personnes déjà exposées au virus. Mais en l'administrant avant d'être en contact avec le virus, il réduit de 77% le risque de développer une forme symptomatique. AstraZeneca indique même qu'il n'y a eu aucun cas sévère de Covid-19 ou de décès.

Ces essais réalisés en Espagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont porté sur 5 197 participants, dont 75% présentaient des co-morbidités.

"Avec ces formidables résultats, AZD7442 pourrait être un outil important dans notre arsenal pour aider les gens qui pourraient avoir besoin de davantage qu'un vaccin pour retrouver des vies normales", souligne Myron Levin, professeur à l'Université du Colorado, aux États-Unis, et en charge de l'essai.

Le laboratoire précise qu'il va déposer un dossier auprès des autorités de santé pour obtenir une utilisation d'urgence ou une validation sous conditions du traitement, dont le développement est financé par le gouvernement américain.

Repères

° La pandémie a cessé de s'accélérer à travers la planète malgré une poursuite de la flambée en Amérique du Nord. Avec 643 100 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde la semaine du 16 août, l'indicateur s'est stabilisé au même niveau que la semaine précédente. La majorité des régions du monde connaissent de légères améliorations : -7% de nouvelles contaminations enregistrées en Afrique, -6% dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -3% en Asie et en Europe. La situation continue cependant de se détériorer fortement dans la zone Etats-Unis/Canada (+11%). L'Océanie connaît également une forte accélération (+20%), mais le virus y circule toujours relativement peu. Au Moyen-Orient, la situation se dégrade aussi mais moins rapidement (+4%).

° Le président ivoirien est sorti d'un confinement de deux semaines au cours duquel il a été testé positif puis négatif, a annoncé la présidence dans un communiqué. Alassane Ouattara, 79 ans, avait été en contact avec un cas positif et s'était confiné le 3 août. La Côte d'Ivoire est relativement peu touchée par le virus mais il a été noté une hausse sensible des cas de contamination ces dernières semaines.

° Le Japon fait face à un nombre record de cas à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre). Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé les 25 000 au niveau national pour la première fois jeudi; le nombre de patients en état grave atteignant également des sommets dans l'Archipel, touché depuis juin par une cinquième vague de coronavirus. Les Jeux paralympiques, qui doivent s'ouvrir mardi et verront 4 400 sportifs concourir dans vingt-deux sports, se tiendront majoritairement à huis clos. Les organisateurs affirment néanmoins que les JO n'ont pas aggravé la pandémie au Japon, avec 546 cas recensés parmi des dizaines de milliers de sportifs.

°Le vaccin de Pfizer/BioNtech est plus efficace pour lutter contre les infections liées au variant Delta que celui d'Oxford/AstraZeneca, mais son efficacité décline plus rapidement, révèle une étude de l'Université d'Oxford.

° L'Afrique du Sud qui a bataillé pour obtenir des vaccins Covid est confrontée à un rejet du vaccin par une partie de sa population. Seulement 11% des adultes sont complètement immunisés. 60% des vaccinés sont des femmes. Le pays officiellement le plus touché d'Afrique (plus de 2,6 millions de cas et près de 78 700 morts) vaccine en ce moment les plus de 35 ans et s'est ouvert vendredi aux plus de 18 ans. Le gouvernement avait été critiqué pour avoir tardé à se lancer dans la course à l'acquisition de vaccins. Mais il est depuis parvenu à obtenir des dizaines de millions de doses et est devenu le premier pays du continent à produire localement des vaccins.

° En Israël, le ministère de la Santé a décidé d'abaisser à 40 ans l'âge minimal pour recevoir une troisième dose de vaccin, principalement du géant pharmaceutique Pfizer/BioNTech. Le 13 août, l'Etat hébreu avait une première fois abaissé l'âge à 50 ans et ce malgré l'appel de l'Organisation mondiale de la santé en faveur d'un moratoire sur ces troisièmes doses de rappel, afin de laisser plus de vaccins disponibles pour les pays pauvres où le taux de vaccination reste faible. Le pays a enregistré ces derniers jours quelques 8 000 nouveaux cas quotidiens d'infections, un record depuis janvier.