Congo-Brazzaville: Salon des métiers du bois - Plus de 38 millions FCFA encaissés lors de la deuxième édition

La deuxième édition du Salon des métiers du bois (Sameb) a été clôturée le 20 août, à Brazzaville. Sur quinze millions de ventes attendues, l'événement a permis en une semaine d'enregistrer plutôt 38 314 300 FCFA.

Selon le directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat (ANA), Serge Gaston Mondele Mbouma, le succès de cet événement en termes de chiffres d'affaires prouve à suffisance l'importance et la place des métiers du bois dans les stratégies de diversification de l'économie nationale, ainsi que dans la quête du « made in Congo ».

« Sept jours d'exposition, de vente de belles œuvres artisanales et de journées thématiques sur les métiers du bois ont suffi pour que la deuxième édition du salon du bois devienne une vitrine de référence au crédit de notre artisanat tant de par la qualité de nos exposants que de par les différents produits commercialisés », a-t-il indiqué à la clôture du salon.

En effet, sur les 1 500 visiteurs attendus, le Sameb2 a atteint 3010, soit une moyenne de 430 visiteurs par jour. « Nous venons de valoriser nos artisans aux yeux de tous et contribuer tant soit peu à la condition du patronal forestier de notre pays et à la créativité de nos artisans », a renchéri Serge Gaston Mondele Mbouma.

Prince Bertrand Bahamboula, directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, estime que le Sameb a permis de promouvoir la mise en place d'une chaîne de valeur sur le bois. « La deuxième édition du Sameb revêt donc un caractère particulier pour le Congo et surtout pour le secteur de l'artisanat en ce qu'il s'inscrit dans nos objectifs stratégiques à court, moyen et long-terme. Je félicite tous les artisans qui ont exposé leurs œuvres, fruit de la créativité et de l'imagination, du savoir-faire des artisans congolais, du bois et des produits forestiers non ligneux », a-t-il déclaré.

Représentant les artisans, Jean-Pierre Jeampy Ndongui a fait savoir que ce salon a été un lieu d'échanges, de vente et de découverte. Une occasion pour chaque artisan de promouvoir, valoriser et commercialiser les œuvres.

De son côté, Darelle Mokoko, responsable de la marque « Darelle mode »,s'est réjouie de cette initiative qui lui a permis d'écouler des vêtements, des sacs, des chapeaux fabriqués à base de rahia. Elle a souhaité que la prochaine édition du salon puisse durer plus d'une semaine.

Que réserve la prochaine édition ?

A en croire Serge Gaston Mondele Mbouma, la troisième édition de ce salon, prévue l'année prochaine, mettra l'accent sur l'innovation et la créativité, des sessions de renforcement de compétences techniques avec les partenaires afin d'améliorer la qualité des produits des exposants.

Le directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises a précisé :« ... durant les mois à venir, des défis seront relevés et nous conduiront à engager d'importantes réformes. C'est dans cette optique que nous nous retrouverons l'année prochaine pour la troisième édition du Sameb que nous organiserons dans de meilleures conditions, j'ose le croire, car les taux de fréquentation et de visite de stands ainsi que le flux financier-vente nous encouragent et augurent des lendemains meilleurs pour l'artisanat national ».