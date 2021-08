Sénégal: Accident de Kaolack - La communauté des acteurs portuaires au chevet des victimes

Moins d'une semaine après l'accident qui a endeuillé la ville de Kaolack, une délégation regroupant le Port autonome de Dakar, des Entrepôts maliens au Sénégal et de la Communauté des acteurs portuaires du Sénégal s'est rendue chez les victimes pour leur apporter son soutien.

Une délégation composée du Port autonome de Dakar (Pad), des Entrepôts maliens au Sénégal (Emase) et de la Communauté des acteurs portuaires du Sénégal s'est rendue à Kaolack pour présenter les condoléances de la communauté aux familles des victimes de l'accident survenu dans cette ville, la semaine dernière, entre un camion malien et un taxi urbain. « Conscient du rôle et de la place du trafic transit Mali dans le dispositif commercial du Pad et de l'importance du port de Dakar pour le Mali, les responsables du Port autonome de Dakar n'ont pas mis du temps pour être au chevet des familles des disparus au nombre de quatre afin de prôner la concorde et l'apaisement dans ce contexte douloureux », indique un communiqué.

La délégation s'est également rendue au quartier Sarra où résident la plupart des familles des victimes. D'après cette même source, elle a été « bien reçue » par les différents parents qui ont apprécié à sa juste valeur ce geste de la communauté des acteurs portuaires et ont inscrit, unanimement, l'évènement sous le compte de la « volonté divine ». Elle ajoute que Mamadou Laye Seck, coordonnateur de la cellule de développement de l'hinterland, représentant le Directeur général du Port autonome de Dakar, accompagné de Fousseynou Soumano, directeur des Emase, de Mamadou Corsène Sarr, secrétaire général de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, et de Cheikh Diéry Cissé, proche de la famille Niassène, ont effectué par la suite une visite de courtoisie auprès du Khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Niasse. « Lors de la rencontre avec le Khalife de Medina Baye, ce dernier dira toute sa satisfaction et a fortement salué cette initiative de la communauté portuaire, non sans rappeler qu'il avait déjà pris son bâton de pèlerin pour appeler au calme et insister sur le fait que le Sénégal et le Mali sont deux pays, mais un seul peuple », poursuit le document.