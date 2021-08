Angola: Le PR appelle à l'harmonie au sein de la Cour constitutionnelle

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exhorté vendredi, à Luanda, à promouvoir un environnement de concorde pour le « bon » fonctionnement de la Cour constitutionnelle (TC, sigle en portugais).

L'appel a été lancé lors de la cérémonie d'investiture de la juge conseillère présidente de la Cour constitutionnelle, Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso, qui remplace Manuel Miguel da Costa Aragão à ce poste, qui a démissionné des fonctions qu'elle occupait depuis novembre 2017.

« En investissant la vénérable juge conseillère présidente de la Cour constitutionnelle, nous espérons qu'elle saura créer le climat de concorde nécessaire au bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin qu'elle puisse remplir pleinement le rôle qui lui a été assigné par la Constitution », a-t-il souligné.

A l'occasion, le Président de la République a conseillé à la nouvelle présidente de la Cour Constitutionnelle de travailler avec l'appui et l'expérience des juges conseiller en fonctions, dans le strict respect de la Constitution et de la loi.

« Compte tenu de l'importance de cette cour, tous les regards sont tournés vers la nouvelle présidente de la Cour constitutionnelle et je pense qu'elle est à la hauteur, grâce aux connaissances et à l'expérience démontrées dans l'exercice d'autres fonctions », a-t-il ajouté.

La responsable investie

La nouvelle juge présidente de la Cour constitutionnelle a jugé le contexte actuel difficile, compte tenu de la proximité des élections législatives dans le pays, et propose de favoriser un climat de concorde, dans un tribunal de 11 conseillers, avec l'implication des juges et des équipes techniques.

Interrogée sur la pression des partis politiques sur la Cour, la juge Laurinda Cardoso a déclaré qu'il suffira que les processus suivent les procédures légales et que les spécificités de chacun soient respectées.

Elle a également informé qu'il avait déjà pris "le soin" de suspendre le militantisme du parti.

Compétence de la Cour

La Cour constitutionnelle est chargée, conformément à l'article 16 de sa loi organique, d'apprécier la constitutionnalité des lois, décrets présidentiels, résolutions, traités, conventions et accords internationaux ratifiés et de toutes normes.

Il doit également apprécier, à titre préventif, la constitutionnalité des lois et la constitutionnalité par défaut, comme le prévoit la Constitution.

Histoire de la présidente de la Cour Constitutionnelle

Laurinda Cardoso, 46 ans, est avocate de profession et a été, jusqu'à la date de sa nomination, secrétaire d'État à l'Administration du territoire et coordinatrice des groupes d'appui technique du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et pour le Division politico- administrative de l'Angola.

Elle a également été membre du Conseil supérieur de la magistrature du ministère public, directrice du bureau juridique du ministère de l'Administration territoriale et conseillère technique et juridique pour les processus de production législative.

Diplômée en droit, option juridico-économiques, par la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto, et post-graduée en gestion d'entreprise par la Católica Lisbon Business & Economic School (2018).

Elle est également titulaire d'un diplôme de troisième cycle en droit et commerce de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto en coopération avec l'Université de Coimbra (2007); elle parle portugais, anglais et français.