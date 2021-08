Angola: Le ministre de la Culture souligne l'ouverture de l'Angola au monde

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Jomo Fortunato, a déclaré samedi, en Virginie (États-Unis), que les conditions avaient été créées pour un dialogue plus ouvert et fraternel, vers un nouvel Angola, basé sur l'ouverture économique.

Selon le ministre, qui intervenait à la cérémonie annuelle en l'honneur de l'arrivée des 20 premiers esclaves angolais, les Etats-Unis d'Amérique ont et auront un rôle prépondérant dans ce processus de développement en Angola, dans les domaines les plus variés.

Du point de vue de Jomo Fortunato, la revue du passé historique est d'une importance capitale pour comprendre l'enjeu social contemporain, ouvrant des possibilités pour l'affirmation de l'identité politique et une meilleure compréhension des liens historiques et culturels des trois continents - Afrique, l'Europe et l'Amérique - qui se sont établies à travers l'océan Atlantique, avec des implications pour le reste du monde.

« Les recherches récentes ouvrent de nouvelles perspectives sur l'histoire de l'Afrique et nous offrent un regard différent sur les implications de la dimension démographique, de l'omniprésence géographique et des origines culturelles communes que partageaient les esclaves d'origine angolaise, souvent avant d'atteindre les Amériques », a-t-il souligné.

Jomo Fortunato a dit que le passé historique des esclaves angolais en Amérique peut être transformé en divers aspects, en augmentant les relations d'amitié et de coopération, en profitant du pont de la diplomatie culturelle.

"L'esclavage, l'une des plus grandes tragédies de l'histoire, a rapproché le destin de deux pays situés sur des continents éloignés, mais proches d'un point de vue culturel, et notre complémentarité historique et notre potentiel humain peuvent être intégrés et réutilisés dans divers projets de développement en Angola ", a-t-il ajouté.

Nous savons qu'actuellement, une partie substantielle de la communauté angolaise résidant aux États-Unis d'Amérique, soit plus de sept mille Angolais, est arrivée ici, entre les années soixante-dix et quatre-vingt-dix, dans un contexte d'évasion des conflits militaires, dans leurs lieux de origine.

Le responsable a également souligné le rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans le soutien des projets liés à l'environnement, dans leur relation avec l'Institut de la biodiversité et de la conservation, matérialisée dans la lutte contre le braconnage et le trafic d'espèces sauvages en Angola.

Concernant l'hommage, Jomo Fortunato a souligné qu'il se célèbre le courage de femmes et d'hommes qui se sont lancés dans un voyage qui a transformé le cours de l'histoire d'un peuple et d'un continent.

« L'Angola est entré dans les pages de l'histoire américaine grâce à la personnalité tenace, l'extraordinaire capacité de travail et la volonté sans équivoque des premiers esclaves, de surmonter les innombrables vicissitudes de la vie, dans un contexte d'esclavage », a souligné Jomo Fortunato.

La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville de Hampton, Donnie Ray Tuck, de l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Francisco do Espírito Santo, et des membres de la famille Tucker (descendants des premiers Angolais aux États-Unis).

Les premiers navires portugais transportant des Africains, kidnappés et vendus comme esclaves sur le territoire qui deviendra l'Angola, arrivent dans la ville de Jamestown, dans l'État de Virginie, alors colonie britannique, en août 1619.