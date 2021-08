Angola: Les États-Unis font don d'une plateforme de laboratoire à l'INLS

Luanda — Une plateforme de laboratoire de séquences génétiques a été offerte ce vendredi, à Luanda, à l'Institut national de lutte contre le sida (INLS) par le Centre de contrôle et prévention de maladies (CDC) des États-Unis d'Amérique.

La plateforme sera mise en œuvre dans quatre mois et vise à identifier et à améliorer la gestion des cas de VIH et de Covid-19 en Angola.

Le don a été annoncé par l'ambassadrice américaine, Nina Maria Fite, lors d'une visite d'évaluation de l'assistance technique fournie par le CDC américain au laboratoire INLS.

Selon la responsable, pour le fonctionnement de cet équipement, un total de huit millions de dollars a été investi.

Elle a informé que depuis le début du projet, plus de 100 millions de dollars US ont été investis dans le programme VIH/Sida en Angola.

Le CDC soutient le laboratoire national du VIH de 2008 à ce jour où le laboratoire a dû s'adapter pour diagnostiquer le virus qui cause le Covid-19. En plus du test de charge virale VIH, il a également financé la présence d'experts supplémentaires de son équipe, ce qui a aidé l'INLS à changer les flux de travail.

Le secrétaire d'État à la Santé, Franco Mufinda, a déclaré que le pays traverse une période difficile en raison des cas de Covid-19, et que cette plate-forme permettra un meilleur suivi des données, en préparation et en analyse, car il s'agit d'un équipement moderne pour le travail qui s'impose.

À son tour, la directrice de l'INLS, Lúcia Furtado, a indiqué que cette plateforme à haut débit améliorera, simplifiera et permettra une plus grande extension de la régionalisation du travail de soutien à d'autres provinces de la région centrale et méridionale.