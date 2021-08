Angola: Covid-19 - Le Gouvernement lance une campagne de vaccination massive

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et la gouverneure de la province de Luanda, Ana Paula de Carvalho, ont procédé, jeudi, dans la municipalité de Cacuaco, au lancement d'une campagne de vaccination massive contre le Covid-19.

S'adressant à la presse, Sílvia Lutucuta a fait savoir qu'il s'agit d'une campagne de proximité, avec des postes de vaccination performants dans toutes les municipalités, avec la capacité de vacciner plus de deux mille personnes par jour.

Elle a expliqué que la décision d'ouvrir plus de postes vise à toucher le plus de personnes possible.

La gouvernante a mis en exergue comme exception les municipalités d'Icolo et Bengo et Quiçama, qui ne disposent pas de postes de vaccination, car ce sont des localités d'accès difficile, étant prévu pour ces zones en plus de postes très performants, des équipes mobiles qui administreront le vaccin Johnson § Johnson.

A son tour, la gouverneure de Luanda a appelé les habitants à se rendre dans les centres de vaccination, où les conditions sont créées à cet effet.

Elle a ajouté que les communes les plus peuplées ont été choisies, afin de faire vacciner davantage de personnes, expliquant qu'il y aura des transports à des points spécifiques, pour faciliter l'arrivée dans les centres, ainsi que des ambulances et une salle pour traiter les cas spécifiques.