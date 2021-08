Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - Des formations gratuites en ligne ouvertes

Dans le cadre du projet « Global skills initiative", Mtn-ci organise en partenariat avec Microsoft, les Amazoon du web et l'Unesco, un programme de formation dénommé "Mtn Numerik School". C'est une formation gratuite en ligne et en présentiel offerte aux jeunes afin que ceux-ci développent des compétences les plus recherchées en entreprise dans le domaine du numérique. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu, le 13 août, siège du bureau de l'Unesco en Côte d'Ivoire, sis à Abidjan-Cocody (Angré).

« Notre objectif est de former 1000 jeunes et offrir 200 certifications IT aux jeunes filles et femmes dans le secteur du numérique », a affirmé Naminsita Bakayoko, représentant le directeur général de la société de téléphonie mobile. Avant d'ajouter que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise qui a placé les jeunes au cœur de sa stratégie. À savoir, l'autonomisation des jeunes à travers des formations innovantes et à fort impact.

« Dix métiers du numérique sont concernés par cette formation : marketing digital, analyste financier, spécialiste de service clientèle, représentant commercial, développeur web, chef de projet, analyse de données, support informatique (help desk), administrateur informatique, graphiste, adaptés aux besoins des entreprises », explique Magnus Johnson, directeur philanthropie Afrique subsaharienne.

Pour Malick Diaby, spécialiste en éducation, représentant de l'Unesco, il existe aujourd'hui une inadéquation entre la formation reçue par les jeunes et le marché de l'emploi. 90% dans l'enseignement supérieur en majorité dans les filières tertiaires et littéraires, seulement 6% de jeunes ivoiriens sont dans la formation technique et professionnelle, le sous-emploi touche 20% de jeunes pourtant la plupart des métiers ont évolué.

C'est pourquoi il importe d'orienter les jeunes vers les filières les plus demandées sur le marché, notamment le domaine du numérique qui est devenu de plus en plus incontournable dans la société du savoir.

La présidente des "Amazoon du web", Eléonore Koffi, se félicite de cette initiative qui permet aux jeunes, en particulier les jeunes filles, d'acquérir des compétences dans le numérique. Avant de rappeler que son association s'est donné pour mission d'assurer la promotion des technologies de l'information et de la communication afin de réduire le fossé numérique. Le programme prend fin en décembre 2021.