Sénégal: Reélection de Augustin Senghor / Trophée à la CAN, ligue pro forte... - Mohamed Ghandour fixe les défis pressants du football sénégalais

Les assises de la Fédération sénégalaise de football, marquée par la réélection du président Augustin Senghor pour un quatrième mandat le 7 août dernier, ont permis de mesurer le niveau démocratique et de maturité du football sénégalais. C'est la lecture qu'en fait le docteur Mohamed Ghandour, consultant football de la Télévision nationale sénégalaise. Mais en plus du consensus qui s'est dégagé et surtout de la volonté de changement qui s'est exprimée, cet observateur du football scrute quelques chantiers qui sont à ses yeux des défis pressants qui attendent notre football. Dans ce lot, le trophée à la Coupe d'Afrique reste à son sens une demande forte voire vitale pour les Sénégalais. Tout comme la nécessité de réforme des textes, le développement du football local et la nécessité de rendre le football attractif à travers une Ligue plus professionnelle et sous contrôle

NOTRE FOOTBALL EST A UN NIVEAU DEMOCRATIQUE, DE MATURITE »

Le fair-play qui a prévalu l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football le samedi 7 août dernier, devrait être perçu comme un signe de maturité du football sénégalais. C'est la lecture que le docteur Mohamed Ghandour a retenu des assises qui se sont tenues et à l'issue desquelles Me Augustin Senghor a été réélu pour un mandat de quatre ans. «Aujourd'hui, la finalité de l'élection de la Fédération sénégalaise de football a permis de voir que notre football est à un niveau démocratique, de maturité qui est au-dessous de plusieurs pays.

On a réussi à avoir un candidat et un challenger et à montrer à la face du monde que le Sénégal est un pays de football. C'est le fairplay qui a gagné. C'est une des marques du football. Aujourd'hui Mady Touré a apporté beaucoup de choses qui peuvent normalement être intégrés », a-t-il souligné. Pour ce mandat qui démarre, le consultant à la Télévision nationale et membre du staff des Lions du mini foot, s'accorde comme nombre d'observateurs sur la nécessité pour le football sénégalais d'amorcer les changements notables. Il s'agit d'abord de la réforme des textes qui régissent le football. «Il y a une volonté pour les acteurs du football sénégalais de changements. Plusieurs personnes se sont retrouvées autour du sujet. C'est le changement des textes qui régissent le football sénégalais. C'est le plus important. Je pense que Mady Touré a apporté un vent frais et des nouvelles idées », note-t-il.

« GAGNER LA COUPE D'AFRIQUE EST VITALE MAIS ... »

Mais au-delà de cette exigence de révision, le docteur Ghandour pense qu'une victoire en Coupe d'Afrique de football constitue aujourd'hui la demande forte des Sénégalais. Pour ce volet, il estime qu'il n'y a pas de recettes toutes faites. Selon lui, une bonne entente sur le plan de l'administration et de ceux qui gèrent le football n'est pas toujours un gage de victoire et de trophée. Et pour étayer ses propos, il convoque l'histoire récente de la CAN avec les exemples du Cameroun en 2017 et l'Algérie en 2019. «Nous sommes en train de chercher le graal. Tout ce qui a été fait, c'était pour une seule chose: gagner la Coupe d'Afrique. Gagner la Coupe d'Afrique qui est d'ailleurs une exigence forte aujourd'hui. Mais il faut intégrer deux aspects dans la gestion du football sénégalais. Il s'agit de l'aspect de la gestion et la forte demande populaire. Gagner la Coupe d'Afrique est vitale. Les acteurs du football élus par les instances ont élu le président. Si c'était des élections où ce sont les citoyens qui allaient voter, je ne pense pas que l'on aurait les mêmes scores. Nous avons deux pays en Afrique.

Quand le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique en 2017, il n'y avait pas de consensus dans leurs pays. Il y avait une fédération qui était presque en lambeaux. On revient en 1919 avec le trophée de l'Algérie. C'est la même chose. Le sélectionneur Belmadi arrive dans une situation administrative chaotique du football algérien. On a vu les résultats. Donc ce n'est pas parce qu'on est organisé administrativement que l'on a les chances de notre côté. Quel est aujourd'hui, le président d'une nation qui peut venir vous dire que je gagne la Coupe? C'est impossible. Sportivement, on se prépare et administrativement aussi. Mais personne ne peut dire que c'est parce que l'on s'entend tous que l'on va gagner », relève-t-il. Le consultant de la télévision nationale sénégalaise est d'avis que le Sénégal peut aujourd'hui avoir de grandes ambitions de trophée au vu du potentiel de joueurs dont il dispose. «Les joueurs sénégalais sont des top-players dans leurs clubs. Ensuite, tous les grands clubs européens disposent d'au moins un joueur sénégalais dans leur effectif. C'est parce que le Sénégal a une équipe compétitive. Pour ne pas être prétentieux, toutes les équipes veulent avoir nos joueurs dans leurs effectifs» soutient-il.

" ON NE PEUT PAS ARRIVER A UNE CAN ET S'ATTENDRE A DES MATCHES FACILES... »

Amener à donner son avis sur le groupe du Sénégal au tirage au sort de la CAN, il a dit « s'attendre à des matches difficiles" des Lions dans poule B de la prochaine CAN au Cameroun. " On ne peut pas arriver à une coupe d'Afrique et s'attendre à des matchs faciles... Le Sénégal fait partie des favoris de cette coupe d'Afrique des nations. Le Sénégal est favori dans sa poule... Il ne faut pas oublier qu' Aliou Cissé est là depuis 2015... La seule pièce qui manquait dans ce puzzle, et elle est arrivée au bon moment, c'est Edouard Mendy. Aujourd'hui on a un grand rempart dans le but », relève-t-il

« POUR VENDRE UNE EQUIPE NATIONALE, IL FAUT AUSSI VENDRE SON CHAMPIONNAT »

Parmi les défis, docteur Ghandour soutient que le développement du footballeur sénégalais devrait sans conteste constituer un point important dans la gestion de la nouvelle équipe dirigeante. Ce, à travers d'abord une meilleure visibilité de l'équipe nationale qui pourrait entraîner des retombées pour le football local. «Si tu veux vendre un produit, il faut le présenter. Il faut les acteurs et le décor. Tu ne peux pas vendre un match du championnat sénégalais dans les stades dans lesquels on est en train de jouer. Ce n'est pas pour critiquer et dire que l'on ne fait pas d'efforts, mais on n'a pas de stades qui puissent permettre à nos acteurs d'avoir une vitrine. Pour vendre une équipe nationale, il faut aussi vendre son championnat. L'équipe nationale, c'est la vitrine. Il faut dire qu'elle n'est pas composée de joueurs locaux. Donc on ne vend qu'une équipe composée de joueurs qui évoluent à l'extérieur. Ce qu'il faudra faire, c'est vendre l'équipe nationale mais entrainer avec elle le championnat local et avoir des retombées. Pour le marketing, nous avons Puma mais le Sénégal a la capacité de vendre son équipe nationale puisqu'elle a les joueurs. Il a la capacité de vendre son équipe nationale puisqu'elle a les joueurs qu'il faut, des ambassadeurs. Je pense que c'est un chantier important parce que c'est cela qui va faire rentrer des fonds au niveau de la Fédération et lui permettre d'utiliser le fond marketing pour pouvoir développer le championnat local »

« UNE LIGUE PLUS PROFESSIONNELLE ET DOTEE DE SES PREROGATIVES »

Poursuivant son analyse, le consultant football est convaincu que le développement de notre football reste sous-tendu par une ligue de football professionnel dotée de toutes ses prérogatives et soumise à une instance de contrôle. «Après dix ans, la Ligue professionnelle devrait être plus professionnelle. Ce qui de son point de vue passera par la mise sur pied d'une instance de contrôle dont la mission serait de contrôler les clubs dits professionnels et veiller au respect du cahier de charges soumis aux clubs. " Le véritable débat c'est le professionnalisme. Combien de clubs arrivés en Ligue pro peuvent aujourd'hui dire qu'ils ont signé des contrats à leurs joueurs ? Or quand on parle de professionnel, c'est donner la possibilité aux footballeurs de vivre de son métier. Le contrat c'est la base du professionnalisme », a indiqué Docteur Ghandour.