Sénégal: Banlieue de Dakar - Keur Massar et Diamaguéne Sicap Mbao dans la rue

Les habitants de Keur Massar et Diamaguène Sicap Mbao n'en peuvent plus des inondations. Plusieurs maisons sont envahies par les eaux. Hier, vendredi 20 août 2021, des jeunes de ces localités sont sortis pour alerter l'Etat et demander de l'aide aux bonnes volontés

Les habitants de la banlieue en ont marre des inondations et des promesses non tenues. Ils sont sortis massivement pour manifester hier, vendredi 20 août. Les eaux pluviales qui sont tombées ces derniers jours ont envahi les concessions au point que des habitants ont perdu beaucoup de biens matériels. Hier, vendredi 20 août 2021, des jeunes ont barré la route en occupant le rond-point de Keur Massar. Des affrontements ont été signalés avec les forces de l'ordre venues disperser le rassemblement spontané.

A la cité Baye Niasse, des habitants déboussolés ont déménagé, d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire, se sont réfugiés sur leurs terrasses. « La situation est alarmante. Beaucoup de familles ont déménagé à cause des inondations. Par contre, d'autres n'ont pas pu partir faute de moyens. Pour cela, ils se sont cloîtrés sur leurs terrasses en attendant le soutien des bonnes volontés », dixit Malang Sambou, responsable des jeunes du quartier Baye Niass. Il ajoute par ailleurs : « nous demandons à l'Etat du Sénégal, aux bonnes volontés de nous appuyer, d'aider ces populations en vivres et en matériels ».

Les populations de Diamaguéne Sicap Mbao, elles aussi, sont sorties pour manifester leur colère. « Depuis 2005, la population de cette banlieue de Dakar ne cesse de vivre sous les eaux après chaque pluie. Aujourd'hui, nous en avons marre et nous avons décidé de sortir pour barrer la route Nous n'avons rien allumé ni jeter des pierres mais nous sommes venus uniquement pour lancer un message, alerter le Président Macky Sall », a soutenu le président du mouvement Diamaguéne Bou Bess, Lamine Diouf. Se disant exclus du Plan décennal de lutte contre les inondations, les habitants de Diamaguéne Sicap Mbao sont sortis de leurs gonds. « Des familles continuent de dormir à la belle étoile après la pluie et à prendre les repas sous les eaux. Donc, c'est une situation déplorable, raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour montrer simplement notre mécontentement et alerter afin aussi de donner un ultimatum d'une semaine pour que la commune de Diamaguène Sicap Mbao puisse intégrer un plan décennal pour la lutte contre les inondations », a soutenu Lamine Diouf, président du mouvement Diamaguéne Bou Bess.