Sénégal: Célébration de l'Achoura - Les chiites du Sénégal célèbrent le martyre de l'Imam Hussein

A l'instar des Musulmans du monde entier, la communauté chiite du Sénégal a célébré le 10ème jour du mois de Muharram, premier mois dans le calendrier musulman. Pour les Chiites, cette célébration revêt un caractère particulier, car il coïncide avec le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète et fils de Aly, cousin et gendre du prophète.

A cette occasion, ils ont organisé une journée de don de sang au siège de l'institut Mozdahir international à la Zac Mbao.

Rufisque- Loin des aspects festifs, les Chiites pleurent le martyre de leur imam. « Achoura, je pleure Imam Hussein » pouvaiton lire sur leurs tee-shirts à l'effigie du guide de la communauté chiite Mozdahir du Sénégal, Cherif Mohamed Aly Aïdara. C'est en souvenir des évènements tragiques de Karbala que les membres de la communauté chiite ont organisé une journée de don de sang. « Ce que nous faisons est symbolique, c'est une manière pour nous de partager la souffrance du prophète et des membres de sa famille », a dit le chef de la communauté chiite du Sénégal, en marge de la journée de don de sang organisée au siège de l'Institut Mozdahir International.

Un don de sang pour se solidariser du combat de Hussein et pour traduire l'importance à accorder à la vie, « contrairement à ceux qui ont ôté la vie à l'imam Hussein » en plein mois sacré, « en réalité le mois de Muharram fait partie des quatre moins sacrés, pendant lesquels Dieu a interdit de verser le sang ».

Après avoir rappelé les péripéties de l'opposition entre le prophète et l'ancienne aristocratie mecquoise, le guide des Chiites du Sénégal a fait savoir que ce sont les descendants de ces derniers qui ont poursuivi cette lutte et contribué à la mort de l'Imam Aly et de ses deux fils. « Le prophète, il a reçu le message pendant 23 ans (13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine), et il a été combattu pendant toute cette période par un notable de la Mecque Abou Soufyan. Après la mort du prophète, son fils Muawiya a combattu le beau-fils et frère du prophète l'imam Aly avant de finalement le tuer à la mosquée. Après, il s'en est pris à son fils imam Hassan et a organisé son empoisonnement. Yazid, son fils a tué l'imam Hussein et plus de 70 membres de la famille du prophète à Karbala », un évènement célébré comme jour de fête par Yazid, alors commandeur des Musulmans.

C'est pour prendre le contrepied de cette célébration que la communauté chiite a choisi de faire un don sang pour se solidariser des victimes de Karbala. Un évènement qui a eu lieu le 10ème jour du mois de Muharram. « Ce qu'on nous faisons, c'est désavouer Yazid, c'est de soutenir l'imam Hussein et dire que si Dieu avait fait que ce jour on était là vivant, on serait à Karbala, on allait se battre aux côtés de l'imam Hussein. Voilà pourquoi on organise cette journée, on vient donner notre sang pour dire à l'imam Hussein si on était avec toi, on donnerait notre vie. Voilà pourquoi cette journée est organisée», a souligné Cherif Mouhamad Aly Aïdara qui a invité les Musulmans du Sénégal et du monde entier à se joindre à eux. Appréciant la situation de la pandémie, le Cherif a réitéré son appel à surseoir à tous les rassemblements et au respect des mesures sanitaires.

Le guide des Chiites a également dénoncé les mauvais comportements et les déviances qui gangrènent le monde. « Aujourd'hui, on voit des hommes qui se marient entre eux, des femmes qui se marient entre elles. Nous voyons beaucoup de choses qui font peur et je pense qu'on doit se ressaisir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement, je pense que si on ne change pas, il nous arrivera toujours des surprises », a-t-il annoncé.

Afin de conjurer ce fléau, le guide de la communauté chiite invite les Musulmans à un retour vers Dieu, synonyme à ses yeux d'une revivification de l'Islam originel, mais aussi à multiplier les prières et bannir les mauvais comportements. « Il faut qu'on essaye de purifier nos cœurs, de retourner vers Dieu. C'est-à-dire vers l'Islam Originel et authentique. Il faut faire beaucoup de prières et d'offrandes et développer le partage avec les pauvres », at-il conseillé.