Sahara Occidental: Gouvernement sahraoui - le discours du roi marocain, un refus de se conformer à la légalité internationale

Chahid El Hafed — Le Gouvernement sahraoui a fustigé, samedi, dans "les termes les plus forts", le discours du roi du Maroc, qualifié de "fuite en avant et de refus de se conformer à légalité internationale".

Dans un communiqué rendu public par son porte-parole, le Gouvernement sahraoui a fustigé le discours du roi Mohammed VI prononcée vendredi, à l'occasion de l'anniversaire de la "Révolution du roi et du peuple", ainsi que "l'intransigeance fondée sur la politique de la fuite en avant en exposant la région et sa sécurité à plus de tension et d'instabilité, à la lumière du retour de la guerre au Sahara Occidental, dont le Maroc, notamment sous le règne du roi actuel Mohammed VI, est la principale cause.

Le Gouvernement a dénoncé le discours qui "s'est marqué par plus de rejet, d'intransigeance et d'insistance à ne pas se conformer à la légitimité internationale et à l'application de ses décisions en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'instauration de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Il a qualifié cette affaire de "scandale", ajoutant que la "politique expansionniste" du Maroc est devenue l'objet de condamnations et de dénonciations par de nombreux pays, personnalités politiques et organisations des droits de l'homme.

Et d'enchainer que le roi du Maroc "a tenté d'induire en erreur l'opinion publique interne, en expliquant qu'il s'agissait d'un complot majeur se tramant contre son pays".