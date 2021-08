Algérie: Départ d'une caravane de solidarité au profit des sinistrés des feux de forêt à Skikda et Béjaïa

Alger — Une caravane de solidarité a pris le départ samedi du siège du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit (Alger) pour acheminer des produits alimentaires et des médicaments au profit des sinistrés des feux de forêt dans les wilayas de Skikda et Béjaia.

Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebigua, en compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, et ce, à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).

Elle fait suite à d'autres caravanes initiées par le ministère des Moudjahidine, dont celle qui a rejoint jeudi dernier les wilayas de Skikda et d'El Tarf en solidarité avec les sinistrés des feux de forêt.