Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - Koné Nonthies, la première femme présidente de l'Apdh

Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) a un nouveau président. Il s'agit d'une femme du nom de Koné Nonthies. Elle a été élue à l'issue du 7e congrès ordinaire tenu le 14 aout dernier dans un hôtel de Cocody. Elle devient ainsi la première femme à présider aux destinées de cette organisation qui a vu le jour le 3 mars 2003. C'est-à-dire 18 ans après.

La passation de charge entre la nouvelle dirigeante de l'organisation de défense des droits de l'homme et le président sortant, Dr Arsène Nenebi Désiré a eu lieu le samedi 21 aout, dans les locaux de l'organisation sis à Adjamé 80 logts.

La cérémonie a été dirigée par Koffi N'Da Bertin de l'autorité indépendante pour les élections (AIE), organe interne chargé des élections. Ce, en présence du président du conseil d'administration, Ly bi Valentin et de quelques membres dudit conseil.

C'est convaincu des nouvelles charges qui l'attendent que la présidente dit compter sur l'équipe sortante pour l'épauler. «Pour mon mandat de 3 ans qui démarre aujourd'hui, Je voudrais bien compter sur l'appui de tout le monde et du président sortant pour mener à bien ma mission », a-t-elle plaidé.

Et d'ajouter qu'elle compte construire une organisation forte, compétente et engagée. En mettant l'accent sur la redynamisation des onze délégations que compte l'APDH à travers le pays. Lesdites délégations qui permettent à l'organisation de jouer son rôle de proximité. « Je compte impliquer ces délégations qui font corps avec les populations pour avoir des résultats probants », a-t-elle indiqué.

Satisfait de sa mandature, Dr Arsene Nenebi Désiré, s'est félicité des résultats obtenus pendant ses trois années passées à la tête de l'APDH. « Je me réjouis de ce qu'on a pu faire. C'est sous mon mandat que l'APDH a pu obtenir le financement le plus important avec une fondation allemande qui est d'environ 1 million d'euro soit environ 650 millions de Fcfa. Ce qui est inédit dans l'histoire de l'organisation. Ce financement vise à promouvoir les finances publiques, à intéresser les citoyens aux finances publiques. Il est en cours avec une durée de deux ans. Nous avons mené un autre projet à l'éducation électorale, financée par une fondation américaine. Nous avons repositionné l'APDH sur le plan international et j'en passe », s'est-il félicité.

Et d'annoncer sa disponibilité pour accompagner la nouvelle équipe toutefois qu'elle aura besoin de ses services puisqu'il fait désormais partie des membres du conseil d'administration. Bien avant, il a souhaité à la présidente et à toute son équipe ses vœux de bonheur pour la conduite de leur mandat.

La nouvelle présidente de l'APDH est juriste de formation. Son mandat de trois va prendre fin dans le mois d'aout 2024. L'APDH, faut-il le rappeler, est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'Homme. Elle promeut, protège et défend les droits de l'homme. Ce, à travers des plaidoyers, lobbyings, colloques, déclarations et la mobilisation sociale.