Cote d'Ivoire: Radoine Elhaoussa (instructeur fédéral marocain d'équitation) - "Nous voulons aider la Côte d'Ivoire à développer son sport équestre"

interview

Instructeur reconnu au royaume chérifien, comment expliquez-vous votre présence à Abidjan ?

Ma présence en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la fraternité entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. On voit que cette collaboration a touché tous les domaines d'activité y compris le domaine des sports équestres. Une forte amitié entre la Fédération royale marocaine et la Fédération ivoirienne d'équitation qui fait qu'aujourd'hui, je suis là pour transmettre notre expérience à nos frères cavaliers et enseignants ivoiriens.

De quoi s'agit-il exactement ?

Il s'agit d'une formation dédiée au cavaliers et aux enseignements d'équitation ivoiriens, leur transmettre l'expérience marocaine. Il faut dire que grâce au Prince Moulay Abdallah, notre pays a pris des proportions énormes en matière d'équitation dans le monde. Nous pensons qu'il est bon que nous partagions cette expérience avec nos frères ivoiriens qui ont des ambitions dans ce domaine. En tout cas, avec le président Stéphane Ouégnin, on sent cette volonté de révolutionner les choses et nous sommes disposés à l'aider à développer les sports équestres en Côte d'Ivoire.

Dans la pratique, comment va se dérouler la formation ?

Nous avons retenu trois modules de formation. Il y aura des cours de dressage et saut d'obstacles aux cavaliers ainsi qu'aux enseignants. Des cours théoriques et pratiques. Il y aura beaucoup de théorie car en équitation, sans la théorie, il est difficile d'avancer. Aux enseignants, il est prévu des cours sur la pédagogie dans l'objectif de leur inculquer une pédagogie moderne basée sur des méthodes pour transmettre le savoir aux élèves.

C'est la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. Avez-vous une idée de l'équitation ivoirienne ?

J'ai déjà vu à l'œuvre des cavaliers ivoiriens lors du premier rallye équestre du Maroc, dans le désert d'Agafay. Il y avait deux équipes ivoiriennes et l'une d'elle avait terminé troisième. Cela donne un aperçu de ce sport en Côte d'Ivoire.