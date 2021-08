Congo-Brazzaville: Protection sociale - Plus de 4,716 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie des autochtones de la Lékoumou

Le Programme conjoint SDG-FUND, en charge du projet cogéré par le gouvernement et trois agences du système des Nations unies, a tenu le 20 août, à Brazzaville, son premier comité de direction pour évaluer son niveau d'exécution.

Le Programme conjoint SDG-FUND est mis en place par le gouvernement, avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM), du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). « Le Programme conjoint SDG-FUND est financé à hauteur de 4 714 966 USD dont 2 000 000 USD mobilisés par le PAM, 41 5000 USD par l'Unicef et 50 000 USd par l'OMS, pour une durée d'exécution de deux ans, de 2020 à 2022. Il a pour objectif de renforcer les capacités du gouvernement à fournir les services de protection sociale de qualité, en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD), au profit de la population autochtone et vulnérable de la Lékoumou », a précisé la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa. Notons que le département de la Lékoumou concentre, à lui seul, 25% de la population autochtone au Congo.

Le coordonnateur du système des Nations unies, Chris Mburu, a réitéré la détermination de son institution à accompagner le gouvernement congolais à atteindre les ODD. A l'issue des travaux, les membres du comité de pilotage ont adopté six recommandations. Ils sollicitent, entre autres, d'établir un rapport technique et financier à soumettre au comité de pilotage ; l'élaboration à l'immédiat d'un plan d'activités avec le gouvernement. De même, ils réclament aussi au gouvernement de faire le dénombrement des cibles dans les cinq districts de la Lékoumou ainsi que la mise en place d'une plateforme d'échanges et de suivi avec toutes les parties prenantes, sous le leadership du gouvernement. A l'occasion, les deux parties ont signé un protocole d'accord.