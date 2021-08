Congo-Brazzaville: Journée scientifique sur le civisme - Les jeunes et la Covid-19 au cœur des débats de l'Association développement et progrès

« Les jeunes et la covid-19 : impacts sur l'emploi, le bien-être mental et civique », c'est le thème de la journée internationale de la jeunesse célébrée en différé le 20 août.

L'Association développement et progrès (ADP) procède, chaque année, au lancement officiel des activités sur la conscientisation des jeunes dans les localités choisies selon la base des problèmes spécifiques qui se posent à eux. Et devant un parterre de participants potentiels, notamment les leaders des associations de jeunesse, les délégués des partis politiques (départements de jeunesse), les délégués des confessions religieuses, les chefs de quartier de Brazzaville, les responsables des associations multisectorielles, enfin les responsables des petites et moyennes entreprises et des artisans, les principaux animateurs ont tour à tour présenté aux participants, chacun dans son domaine de prédilection, l'intérêt du thématique énoncé au cours de cet échange.

Dans leurs exposés, les différents orateurs, parmi lesquels Juste Mabika, expert délégué du Programme des Nations unies pour le développement, et Herman Malanda ont mis en exergue le large champ que renferme cette thématique. Ce thème interroge sur la manière dont l'engagement des jeunes aux niveaux local et national enrichit les institutions, les processus nationaux et multilatéraux. Il invite à tirer des leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle.

Il se veut une opportunité de rencontres, d'échanges et de développement d'idées novatrices à même d'impulser une dynamique féconde entre les jeunes animateurs et acteurs de la société civile, des différentes structures, en faveur du développement durable. L'objectif de cette journée a été triple : donner aux jeunes les moyens d'explorer des idées innovantes pour relever les défis du développement ; fournir aux jeunes les outils nécessaires pour développer et s'engager dans les projets utiles ; promouvoir le dialogue entre les jeunes, les structures de l'Etat et d'autres acteurs clés.

Le conseiller à la Jeunesse et à l'éducation civique au ministère de la Jeunesse, Jean Claude Mouvioyi, a souligné à cette occasion dans son mot : « Votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez aux questions qui touchent la promotion et l'éducation civique ainsi que les problématiques de la jeunesse. En effet, notre pays, le Congo, est confronté à l'incivisme qui affecte tous les domaines de la vie, à cela s'ajoutent la crise sanitaire et le changement climatique aux effets dévastateurs sur l'emploi et la santé de la population ». Et d'ajouter : « Face à ce tableau ténébreux, la résilience des jeunes devient un impératif pour préserver les acquis de développement pour lesquels le gouvernement de la République consent des efforts louables pour garantir à notre jeunesse des lendemains meilleurs ».

« Cependant les efforts du gouvernement ne peuvent atteindre les objectifs escomptés que si les jeunes, espoir de la nation, force vive de notre pays, prennent conscience de leur responsabilité et de leurs rôles dans l'édification de la nation congolaise », a rappelé Jean Claude Mouvioyi.

Le président de l'ADP, Gislain Armel De N'Simba, a quant à lui souligné l'importance des mesures qu'entend prendre le gouvernement en citant quelques unes contre la propagation de la covud-19. « Il se propose de mettre en œuvre un programme multisectoriel visant à atténuer les impacts de la pandémie sur la pays, c'est-à-dire sur les conditions de vie de la population, notamment les actions à mener en faveur de la situation actuelle », a-t-il indiqué.

Créée le 22 septembre 2016 à Brazzaville, l'ADP a pour but d'encourager toutes les actions tendant à soutenir tout développement dans le pays.