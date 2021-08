Congo-Brazzaville: Conservation de la nature - Une commission mixte pour statuer sur le cas du directeur général suspendu

La commission mixte décidée par le vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Environnement et développement durable, aura comme mission de convoquer et entendre le directeur général, Cosma Wilungula Balongelwa, et d'en faire le rapport à toutes les tutelles.

Le vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Environnement et développement durable (VPM-MEDD), Ève Bazaiba Masudi, vient de mettre en place une commission mixte chargée de statuer sur le cas du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), Cosma Wilungula Balongelwa, suspendu de ses fonctions.

La commission mixte aura comme mission, selon l'arrêté signé récemment par la patronne de l'Environnement, de convoquer et entendre le directeur général de l'ICCN, suspendu à titre conservatoire, et d'en faire rapport au VPM-MEDD ainsi qu' au ministre de la Défense nationale et anciens combattants tout comme à celui du Tourisme.

Cette équipe, appelée « à statuer dans le délai de la loi », sera, à en croire cette décision, composée de treize membres dont un de la présidence de la République, un de la Primature, quatre du ministère de l'Environnement et développement durable, deux du ministère de la Justice et garde des sceaux, deux du ministère de la Défense nationale et anciens combattants et trois autres du ministère du Tourisme.

Il est rappelé que Cosma Wilungula avait été suspendu en juillet dernier « pour des graves manquements aux devoirs règlementaires ».