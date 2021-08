Congo-Brazzaville: Bientôt la redynamisation de la direction nationale de la santé sportive

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu dans son cabinet de travail les coordonnateurs de la direction nationale de la santé sportive, de la prévention des maladies virales ainsi que du médecin de l'équipe nationale de football.

Les interlocuteurs du ministre de la Santé publique lui ont soumis quelques préoccupations qui rongent et bloquent le développement dans leur domaine de travail. " Nous avons exprimé notre souci de voir comment participer aux efforts du ministre de la Santé publique et ceux du président de la République qui tiennent à redynamiser la direction nationale de la Santé sportive en RDC", a déclaré l'un d'eux. S'agissant du domaine de l'Hygiène et de la prévention, le ministre Jean-Jacques Mbungani est résolument engagé avec des réformes afin d'apporter des innovations dans ce secteur.

Pour sa part, le responsable de la prévention a fait quelques propositions au patron de la Santé en termes de sensibilisation à l'hygiène dans les milieux sportifs en particulier et au pays en général. « Nous avons réalisé des spots qui peuvent être utilisés dans le cadre de la campagne contre les maladies évitables. Je ne pense pas que le gouvernement a suffisamment des moyens pour construire les hôpitaux, pour se doter de scanners, de l'IREM. Or, la plupart des maladies que nous pouvons éviter et qui entraînent la mort ne nécessitent pas des scanners ou des IREM », a-t-il martelé.

Pour lui, toutes ces maladies ne peuvent être évitées que si le gouvernement s'active réellement pour une campagne de sensibilisation efficace au niveau national. Cela va aussi permettre d'avoir une bonne partie de la population qui va adhérer à la philosophie du gouvernement dans le cadre de la prévention. "Ainsi, nous allons réduire de façon considérable les maladies évitables et permettre à toute la population d'être économiquement et socialement bien en place pour que l'expérience de vie puisse augmenter et que les gens soient utiles pour le pays", a soutenu le Dr Mbungu, de l'équipe nationale les Léopards football.

Depuis toujours, le volet prévention et hygiène a été négligé au pays. Avec l'arrivée du Dr Mbungani à la tête de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ces médecins spécialistes croient que les choses vont évoluer autrement pour épargner les Congolais des maladies de mains sales. « Là, nous avons échangé avec un ministre très attentif qui a écouté religieusement nos suggestions et propositions. Son Excellence a rassuré de nous accompagner sur le terrain», ont-t-il conclu.