Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les personnes atteintes d'albinisme se font vacciner

La population vulnérable atteinte d'albinisme se fait vacciner pendant une semaine à la clinique médico-sociale située dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali, afin de se protéger contre le coronavirus.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, lancée le 16 août par le directeur général des Affaires sociales, Christian Rock Mabiala, en présence de la chargée d'Affaires à l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Ellen Thorburn, et des autorités congolaises. Elle est organisée par l'Association Jhony-Chancel pour les albinos (AJCA) afin d'atteindre l'immunité collective.

Le directeur général des Affaires sociales, lançant la campagne, a assuré cette population vulnérable de la disponibilité et de la gratuité du vaccin au Congo. Il a invité la population à surmonter les réticences et à briser les superstitions. Les obstacles injustifiés, a-t-il poursuivi, risquent d'émousser le travail du gouvernement dont l'objectif affiché est d'atteindre l'immunité collective et de protéger la population.

« Donnons le meilleur de nous-mêmes dans la lutte contre le virus. Que ce soit dans les familles, dans les administrations et dans les établissement scolaires, ce n'est qu'en restant unis que nous pourrons relever ce défi», a-t-il déclaré.

La chargée d'Affaires à l'ambassade des Etats-Unis a annoncé la décision prise par son pays d'offrir des vaccins contre la covid-19. « Le Congo, par exemple, va recevoir des Etats-Unis 78 000 doses de vaccin Pfizer et 152 000 doses de vaccin Johnson and Jhonson », a-t-elle dit.

Par ailleurs, a-t-elle ajouté, l'ambassade des Etats-Unis continuera d'accompagner l'association de son appui dans ses projets. A cet effet, un don de livres et autres supports d'apprentissage de la langue anglaise a été fait à l'association. Le maire de Moungali, Bernard Batantou; le président de la Commission éducation, science et technologie de l'assemblée nationale, Boniface Ngoulou; et le consul général de la République de Saint-Marin, Marcello Della Corte, ont à leur tour réaffirmé leur engagement à apporter l'appui à l'AJCA.

Le président éponyme, Jhony Chancel Ngouamba, a rappelé à cette occasion la situation des albinos. Selon lui, cette couche vulnérable est victime durant toute sa vie de la discrimination sous toutes ses formes. Parmi les violences faites à son égard figurent les agressions verbales et physiques, les attaques, les enlèvements, la profanation de leurs tombes et bien d'autres.

Au niveau social, les albinos éprouvent des difficultés d'intégration. Les enfants atteints d'albinisme n'ont pas l'accès facile à une éducation de qualité.