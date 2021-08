Congo-Brazzaville: Couple mère-enfant - Le CSI Jane-Vialle équipé d'un appareil d'échographie

La directrice de Harris Oyo Fondation, Cécilia Oyo, a remis le 20 août, à Brazzaville, au Centre de santé intégré (CSI) situé à Ouenzé, le cinquième arrondissement, un appareil d'échographie, l'une des technologies d'imagerie médicale.

L'installation de l'appareil aidera à restituer des images du corps humain, faire un diagnostic et un suivi efficaces afin de mieux cibler les traitements. Les femmes enceintes se feront aussi consulter pour connaître l'évolution de leur grossesse ainsi que le sexe du bébé à naître.

« Le suivi du couple mère-enfant est assuré. Nous souhaitons aussi que d'autres centres de santé intégrés puissent bénéficier de cet outil afin qu'il n'y ait plus de longues files d'attente de femmes enceintes dans les hôpitaux de base. Que ces femmes trouvent dans leur proximité l'offre de qualité de soins », a commenté Jean Claude Moboussé, directeur départemental de la Santé de Brazzaville.

Pour le secrétaire exécutif de la Fondation Harris-Oyo, Bonheur Locko-Mafuta, ce don vient à point nommé. « Ouenzé, cinquième arrondissement de la capitale, grandit et il y a plus de besoins en termes de santé. Il s'agissait pour la fondation de réhabiliter ce centre et ensuite l'équiper progressivement. Nous espérons faire beaucoup plus », a-t-il laissé entendre.

En rappel, l'échographie est une modalité d'imagerie médicale qui repose sur l'exposition de tissus à des ondes ultrasonores et sur la réception de leur écho. Soumises à un courant électrique, les micro-céramiques à la surface de la sonde vibrent et émettent des ondes ultrasonores. L'appareil d'échographie est de plus en plus utilisé pour le diagnostic de nombreuses maladies en complément d'un examen clinique et d'autres investigations comme les examens biologiques ou encore les tests neuropsychologiques. Enfin, lors d'une échographie réalisée dans le cas d'un suivi de grossesse, il est possible de différencier le squelette du fœtus, de ses organes, du liquide amniotique...