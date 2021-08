Afrique Centrale: CEEAC - Les jeunes défendent leurs droits dans la déclaration de Brazzaville

Les jeunes de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont recommandé leur participation active dans la mise en œuvre de la charte africaine de la jeunesse et de la feuille de route de l'Union africaine (UA) sur le dividende démographique.

Le forum des jeunes de la CEEAC, organisé sur le thème « Leadership des jeunes et capture du dividende démographique en Afrique centrale », s'est achevé le 20 août. Les assises leur ont permis de dégager une position commune à travers la déclaration de Brazzaville, invitant les gouvernants de la sous-région à réaliser des actions concrètes et innovantes en leur faveur en vue d'accélérer la mise en œuvre des interventions prévues dans la feuille de route de l'UA pour la capture démographique sur le continent. Les engagements et recommandations ayant sanctionné le rendez- vous de Brazzaville seront présentés à l'UA comme une vision consensuelle des jeunes de la CEEAC.

Les participants ont décidé de soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes et l'intégration sous-régionale avant de se prononcer en faveur de la création d'un espace d'échange et d'action des jeunes de la CEEAC, de la mise en œuvre de la feuille de route sur le dividende démographique. Ils ont promis d'appuyer les onze pays de la sous-région pour lutter contre le changement climatique, la menace sécuritaire, l'instrumentalisation, la radicalisation et l'immigration clandestine massive des jeunes africains qui est à l'origine de la mort de plusieurs personnes et la fuite des cerveaux. Ils ont aussi souhaité la mise en place des réformes visant à impulser l'innovation dans l'éducation et le développement durable en vue d'une autonomisation de la couche juvénile et ont décidé de poursuivre le plaidoyer auprès des onze gouvernements pour la production, l'analyse et l'utilisation des données sociodémographiques et économiques de haute qualité et désagrégées afin d'orienter l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement efficace en faveur des jeunes de la sous- région.

« Dans la perspective de relier les engagements à des actions pratiques et durables, nous recommandons la participation effective des jeunes dans la mise en œuvre à tous les niveaux (local, national et régional) de la charte africaine de la jeunesse et de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique », ont-ils souligné dans leur déclaration.

La jeunesse de la CEEAC a témoigné son soutien au développement et à l'implémentation d'une stratégie sous-régionale et continentale pour renforcer les efforts et lutter drastiquement contre la menace sécuritaire, l'instrumentalisation, la radicalisation, l'immigration clandestine des jeunes, l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les conflits armés, le terrorisme dans la sous-région à l'instar de la République démocratique du Congo et du Tchad. Les jeunes ont, par ailleurs, insisté sur la mise en place de leurs points focaux dans tous les programmes et initiatives sous-régionaux et continentaux visant la promotion de la jeunesse africaine, le développement économique et social puis l'effectivité des lois et conventions en faveur de la défense des droits des femmes et jeunes filles en matière de santé de reproduction, d'employabilité, de leadership féminin sans toutefois oublier la création d'un fonds de soutien aux initiatives entrepreneuriales.

La mise en place d'une commission ad hoc des jeunes de la CEEAC et leurs pairs pour une proactivité communautaire, ont-ils soutenu, permettrait la création des stratégies et réformes pour une prompte et stable relance tant soit peu sur le plan économique, social, éducatif, de l'employabilité que de l'entrepreneuriat afin de demeurer une communauté africaine très compétitive par rapport aux tierces communautés humaines. Dans leur recommandation, les jeunes de la CEEAC ont manifesté le désir de promouvoir les activités sportives en vue de renforcer la paix et la cohésion et développer la chaîne de valeur autour du sport.

Le Fnuap prend acte des recommandations

« Je prends acte de la déclaration de Brazzaville pour les politiques en faveur des jeunes de la CEEAC. Cette déclaration comprend des engagements pour les jeunes eux-mêmes et des recommandations à l'endroit des détenteurs d'obligations, c'est-à-dire les gouvernants et autres décideurs à tous les niveaux », a souligné Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba au nom du directeur région du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) Afrique de l'ouest et du centre.

Le Fnuap, a-t-il précisé, s'est engagé à soutenir cette vision tout en s'associant avec les autres acteurs pour toutes les recommandations relatives à la création d'un environnement propice permettant l'épanouissement du leadership. « Le président de la République, président en exercice de la CEEAC, qui a toujours placé la jeunesse au cœur de ses actions, fera le plaidoyer auprès de ses pairs en vue de renforcer l'implication et la participation active des jeunes dans les instances de prise de décision mais aussi la mise en œuvre de celle-ci », a assuré Charles Makaya, directeur de cabinet du ministre en charge de la Jeunesse.