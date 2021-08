Afrique: Covid-19 - Plus d'accès au port, à l'aéroport, aux maisons de retraite... sans carte vaccinale ou test PCR

C'est ce samedi qu'entre en vigueur l'accès restreint à certains nouveaux lieux, notamment le port, l'aéroport, la prison et les maisons de retraite. En effet, l'obligation vaccinale qui jusqu'ici touchait uniquement le secteur éducatif et la santé est étendue à ces secteurs susceptibles d'enregistrer des cas.

À compter d'aujourd'hui, une obligation vaccinale ou la présentation d'un test PCR négatif de moins de sept jours permettra à de nombreux employés d'accéder à l'aéroport, au port, à la prison et dans les maisons de retraite. Concernant le port, la Mauritius Ports Authority (MPA) limitera l'accès des lieux à Maurice et à Rodrigues. Plaisance et Plaine-Corail sont également concernés. La Mauritius Ports Authority et la Cargo Handling Corporation ont un taux de vaccinés supérieur. Mais les autres opérateurs dans la zone portuaire et se déplaçant pour affaires devront également se munir du précieux sésame.

Selon les Covid-19 (Restriction of Access to Specified Institutions, Places and Premises) Regulations 2021 (GN 194), certains employés pourront être exemptés sur présentation d'un certificat PCR négatif chaque semaine sans aucuns frais, cela en passant devant un panel qui statuera au cas par cas. Au cas contraire, il faudra être inoculé d'une dose de vaccin ou s'acquitter d'un test PCR.

Il en est de même pour les personnes de moins de 18 ans, les personnes devant se rendre dans un établissement pour un traitement, celles déjà dans un centre de détention, dans une maison de retraite ou établissements pour les handicapés et celles en traitements psychiatriques ou pour dépendance. À savoir, un accompagnateur peut être avec un patient pour son traitement ou pour récupérer des médicaments dans un centre de santé. Jusqu'ici patients et accompagnateurs ont bénéficié d'une souplesse dans les centres de santé. Les équipages des compagnies aériennes sont également exemptés de cette obligation.

Ne pas respecter les mesures applicables ou présenter une carte de vaccination falsifiée sera considéré comme une violation de la Quarantine Act, et pourrait entraîner une amende de Rs 500 000 et une peine de prison ne dépassant pas cinq ans.

La Quarantine Act, qui définit la période de quarantaine, doit prendre fin le 31 août mais cette période risque d'être étendue encore une fois pour que les restrictions sanitaires et l'obligation vaccinale restent en vigueur le temps que la situation s'améliore.