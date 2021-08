Ile Maurice: Escroquerie en Angleterre - La justice enfin rendue à Marie Lucienne Anodin...

Marie Lucienne Anodin, Mauricienne de 85 ans, est décédée avant que la justice n'ait tranché en sa faveur puisqu'elle est morte le 29 juin dernier. Elle poursuivait Jason Mareemootoo, Andre Allen Vincatassin, président en exil des Chagos, Yiliana Hengari et Marie Dorothee pour escroquerie.

La Snaresbrook Crown Court en Angleterre a pris presque cinq ans pour rendre son verdict. Celui-ci a été rendu vendredi 13 août 2021. Dans ce jugement, Jason Mareemootoo est trouvé coupable de fraude et de complot, d'escroquerie et de séquestration. André Allen Vincatassin, président en exil des Chagos, Yiliana Hengari et Marie Dorothee, étaient poursuivis dans ce procès pour Conspiracy to commit fraud.

Ainsi, il était reproché à André Allen Vincatassin d'avoir escroqué la somme de Rs 1, 5 million, soit £30 000, à Marie Lucienne Anodin. Marie Dorothee est la seule parmi les quatre à avoir été acquittée.

C'est un jury composé de 12 personnes, qui a trouvé trois des quatre suspects coupables. Ces derniers prendront connaissance de leur sentence le 5 novembre.

La firme Lambeth Solicitors, basée à Londres et ayant comme directeur Me Bushan Deepchand, a défendu les intérêts de Laval Nallacooty, fils de Marie Lucienne Anodin. Il a expliqué que cela a été un procès long et très compliqué. L'avocat Deepchand a pris cette affaire en pro bono car il avait promis justice à Marie Lucienne Anodin de son vivant. «Nous avons commencé la bataille il y a environ cinq ans. C'était en septembre 2016. La première victoire a été obtenue lorsque nous avons réussi à avoir un Court Order de la Court of Protection pour que Laval Nallacooty obtienne la garde de sa mère. Elle lui a été accordée en juillet 2017. La deuxième victoire a été lorsque nous avons réussi à obtenir un autre Court Order, qui a permis à Marie Lucienne Anodin de regagner Maurice, avec son fils, le 15 avril 2018. Finalement, le jugement a été en notre faveur.»

L'avocat ajoute que Laval Nallacooty a été témoin dans cette affaire mais qu'il n'a pu regagner l'Angleterre en raison du Covid- 19. Il a toutefois pu faire un témoignage vidéo selon des conditions établies par la cour quand les séances ont débuté en juin 2021. «Par ailleurs, le témoignage de Marie Lucienne Anodin avait été pris en vidéo afin d'être diffusée en cour pour les membres du jury.»

Laval Nallacooty, que nous avons contacté par téléphone, exprime sa gratitude envers son avocat, Me Deepchand. «Je ne sais comment le remercier. C'est un envoyé de Dieu. Il a pris soin de moi en Angleterre pendant les deux ans qu'a duré le procès comme si que j'étais un membre de sa famille.»

L'attente de ce jugement a joué sur sa santé car les allées et venues en cour l'ont stressé. «J'ai fait un malaise cardiaque car la pression était intense, surtout avec les questions des avocats des parties adverses.»

De son côté, Jason Mareemootoo continue à clamer son innocence et fera appel contre ce jugement. «Mon avocat et moi sommes en possession de nouvelles preuves pour faire découvrir la vérité sur cette affaire dont le cerveau n'est autre que le fils de Marie Lucienne Anodin», soutient-il.

D'ailleurs, lors d'un entretien téléphonique avec Marie Lucienne Anodin, le 7 mai 2016, cette dernière a expliqué qu'elle n'était pas séquestrée. «Je vais bien. Personne ne m'a kidnappée. Il se trouve que Jason et sa femme ont pris soin de moi quand j'étais malade, chose que mon fils n'a pu faire», avait affirmé la vieille dame et Jason Mareemootoo se raccroche à ces propos.

Lui et son épouse étaient les locataires de Marie Lucienne Anodin. Lorsque l'octogénaire est tombée malade, le couple se serait occupé d'elle. En mai 2016, lorsque Laval Nallacooty a raconté qu'il soupçonnait que sa mère avait été kidnappée, l'octogénaire s'était rendue au poste de police de Crawley pour affirmer le contraire.

Mais à son retour à Maurice, il y a trois ans, elle a changé de version et a raconté qu'elle a été séquestrée pendant plus d'un an et que son compte en banque a été vidé. Son locataire, Jason Mareemootoo, lui aurait fait signer des papiers à son insu. Elle l'a également accusé d'avoir modifié son testament.