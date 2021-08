Sénégal: Série « Cirque noir » - l'affaire renvoyée au 27 août pour production de la clé Usb

L'affaire du scénariste, du producteur et des quatre acteurs de la série « Cirque noir » a été appelée, hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar et renvoyée au 27 août 2021. Ils sont 6 parmi lesquels 2 femmes qui sont poursuivis pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et outrage public à la pudeur.

Il s'agit d'A. Ndiaye alias O.G, scénariste, principal producteur de la série, de M. Ousseyni dit Wizzy Kama, musicien, coproducteur de la série, d'A.A. Sarr dit Guélewar, étudiant à l'université virtuelle du Sénégal (Uvs), de A.S. Diop alias Lamza, agent commercial à Canal +, acteur. Les deux femmes sont C. Mendy et N. Ba. Cette dernière est étudiante en audiovisuel dans un établissement privé. Ils étaient 12 à avoir été interpellés par la Division spéciale de la Cybersécurité (Dsc) sur la Petite-Côte.

À l'arrivée, seuls six ont été déférés et placés sous mandat de dépôt. L'arrestation et le déferrement font suite à la plainte déposée par le responsable de l'Ong islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye, cité comme témoin dans cette procédure.