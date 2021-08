Egypte: Le président Al-Sissi parraine et suit constamment tous les projets archéologiques et touristiques

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M.Khaled El-Anany, a confirmé que le président Abdel Fattah Al-Sissi parraine et suit constamment tous les projets archéologiques et touristiques, soulignant que les réalisations archéologiques sans précédent dont l'Égypte a été témoin au cours des dernières années, ont été menées sous les directives directes du chef de l'Etat.

Dans une interview accordée au journaliste écrivain M.Ali Hassan, PDG et rédacteur en chef de l'agence de presse du Moyen-Orient (MENA), M.El-Anany a ajouté que le président Al-Sissi suivait chaque détail et problème lié aux projets archéologiques et ordonne d'assurer tout le soutien nécessaire pour la réussite de ces projets et des célébrations touristiques qui montrent le vrai visage de l'Etat égyptien .

Le cortège des momies royales, qui a ébloui le monde entier, a été présenté avec tous ses détails au président qui avait des instructions précises et détaillées ayant contribué à organiser l'événement de manière appropriée et remarquable, a dit le ministre.

Il a ajouté que la présence du président Al-Sissi à la procession des momies royales était un message confirmant son intérêt pour le tourisme et les antiquités, et que le financement des projets archéologiques relevait de sa direction directe.

En ce qui concerne le soutien du président au secteur du tourisme, M.El-Anany a souligné que le Rais avait ordonné de simplifier les procédures pour les installations hôtelières et touristiques, et que ses visites étrangères et internationales et ses invitations aux rois et aux dirigeants mondiaux pour visiter les sites archéologiques égyptiens étaient la meilleure promotion pour les antiquités égyptiennes et le tourisme.

M. El-Anany a affirmé l'importance de la sécurité et de la paix qui prévalent en Egypte et que l'Etat a travaillé à renforcer depuis l'accession au pouvoir du président Al-Sissi, ajoutant "pas de tourisme sans sécurité et sans paix".

La sécurité et la stabilité dont jouit l'Egypte après d'efforts méticuleux pendant sept ans ont contribué à conforter les piliers et l'entité de l'Etat, ce qui a permis de ramener vers le pays les flux touristiques qui ont atteint des niveaux élevés en 2019 et d'effacer toute image négative laissée par le passé.

Les visites aux Pyramides de la chancelière allemande, Angela Merkel, du président chinois Xi Jinping et de l'épouse de l'ex-président américain, Mélania Trump ont fait la meilleure propagande du tourisme égyptien, a-t-il renchéri.

Concernant le transfert de la barque de Khéops 1er vers le Grand musée égyptien, M. El-Anany a fait savoir qu'il avait été effectué avec grand succès, avec la collaboration des collègues du Grand musée, de l'Autorité du génie militaire et du Conseil suprême des antiquités, précisant que l'évènement -relayé par tous les médias mondiaux- avait traduit l'intérêt accordé par l'Egypte aux antiquités et montré la grande attention observée et la technologie moderne appliquée lors des opérations de transfert.

Le ministère du Tourisme et des antiquités a tenu à organiser une cérémonie grandiose digne de ce projet, et en programmera de similaires lors de l'inauguration de l'allée des criosphinx reliant le temple de Louxor à ceux de Karnak et lors de l'ouverture du Grand musée égyptien, a fait savoir El-Anany.

Il a souligné que l'opération du transport avait transmis plusieurs messages avec en tête l'intérêt qu'accorde l'Etat égyptien aux antiquités et que le déplacement des antiquités se faisait avec soin conformément aux méthodes technologiques de pointe, dans un cortège prestigieux et respectueux, tout en remerciant le ministère de l'Intérieur et le gouvernorat de Gizeh pour avoir fourni tous les moyens pour déplacer facilement la barque solaire de Khéops.

Le ministère du Tourisme, a précisé M.El-Anany, a tenu à ne pas organiser une grande cérémonie vue la précision technique du projet outre la cérémonie du cortège des momies royales ajoutant qu'une importante cérémonie est prévue lors de l'inauguration de l'Avenue des béliers qui relient le temple de Louxor à ceux du Karnak et une deuxième lors de l'inauguration du grand musée égyptien.

Concernant la deuxième barque de Khéops, le ministre du Tourisme a affirmé que son déplacement a eu lien en coopération avec des experts japonais et des archéologues au Grand Musée égyptien, et sera rassemblée et installée en vue de son exposition dans son nouveau bâtiment dédié au sein du GME conformément aux normes d'exposition et d'entretien afin de les préserver pour les générations futures ajoutant que les travaux dans la deuxième barque dureront trois ans.