Tunisie: (Covid-19) La transmission inter-espèces constitue la source la plus probable du SRAS-CoV-2 (Cell)

New York — La transmission inter-espèces animale est l'origine la plus probable du SRAS-CoV-2 sur la base des données scientifiques actuelles, indique un article récent de la revue scientifique américaine, Cell rapporte Yonhap.

Les scientifiques ont ajouté plus de profondeur et de diversité à la compréhension des origines virales du SRAS-CoV-2, en séquençant 411 échantillons de chauves-souris provenant d'une petite région du Yunnan en Chine, collectés entre 2019 et 2020, ce qui a conduit à 24 génomes complets de coronavirus, indique l'article intitulé "La recherche continue des origines du SRAS-CoV-2".

L'évolution, l'environnement et l'humanité sont des facteurs critiques dans l'émergence des maladies. En ce qui concerne l'origine de la maladie, sur laquelle le monde cherche désespérément des réponses, l'article indique que, d'après tout ce que nous savons, les chauves-souris, et plus particulièrement les chauves-souris fer à cheval, quelque part en Asie du Sud-Est, sont très probablement à l'origine de la maladie, car elles hébergent naturellement le CoV.