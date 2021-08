Algérie: Sûreté d'Alger - Saisie de près d'un (1) kg de cannabis et récupération d'une somme d'argent

Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi près d'un (1) kg de cannabis et récupéré une somme d'argent et une arme blanche retrouvés en possession d'un mis en cause à la circonscription administrative de Baraki.

Selon un communiqué des mêmes services, la Brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki ont procédé à l'arrestation du mis en cause impliqué dans une affaire de "possession de drogues (cannabis) et de psychotropes à des fins commerciales et de stockage, ainsi que d'armes blanches prohibées de la 6ème catégorie sans justificatif légal".

L'opération s'est soldée par "la saisie de 900 g de cannabis, 569 comprimés psychotropes, un fusil harpon et une somme d'argent provenant du trafic, ainsi qu'une unité de jeux pyrotechniques.

Après finalisation des procédures judiciaires, le mis en cause a été déféré devant le parquet territorialement compétent, ajoute la même source.