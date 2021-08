Ile Maurice: Quand le «Deputy Speaker» enfile son costume de Bon samaritain

Là où il y a une âme en détresse, il y a souvent le Deputy Speaker... Cette semaine encore, Zahid Nazurally a été aperçu à Verdun, alors qu'il aidait un motocycliste après un accident.

Ce n'est pas la première fois que l'élu de la circonscription no 10 (MontagleBlanche-Grande-Rivière-Sud-Est) aide en de telles circonstances. Le 11 mars 2020, il avait tenté d'apporter son aide aux policiers et secouristes après qu'un homme de 50 ans avait été victime d'un accident, à Montagne-Blanche cette fois. Il passait alors par-là. Mais alors comment se fait-il qu'il soit toujours là au moment crucial ? A-t-il un radar spécial dans sa voiture ? Le fait-il pour les beaux yeux des photographes ? D'ailleurs, qui est-il lorsqu'il ne porte pas son manteau de politicien ?

Au sein de l'Hémicyle en tout cas, le Deputy Speaker suscite moins d'indignation que le speaker lui-même. Même si d'aucuns lui reprochent - lui aussi - d'interrompre les députés de l'opposition lors de leurs discours, l'image d'ensemble veut qu'il soit plus impartial. En tout cas, le principal concerné, lui, a toujours affirmé qu'il ne fait que son travail, lors des débats. «La politique, pour moi, est simplement une étape du parcours qui mène à un but», explique-t-il. Et sans lyrisme, ça donne quoi ? «Le but est de faire progresser le pays et de s'assurer que la paix règne.» C'est pour cette raison qu'il est souvent sur le terrain. Et non, il ne fait pas qu'aider lors des accidents, assure-t-il. Lors des inondations, il a été à la rencontre de ses mandants pour s'assurer qu'ils recevaient les aides nécessaires.

«Lorsque j'aide, ce n'est pas en tant que politicien. N'importe quel citoyen à ma place ferait la même chose.» Cette semaine, lorsqu'il a vu le motocycliste accidenté, il s'est arrêté pour donner un coup de main pour relever la moto, qui était tombé sur l'homme qui la pilotait. Un geste simple, qui, selon lui, a pu soulager la victime, en attendant l'arrivée des secours.

C'est en 2019, année des élections, que Zahid Nazurally a rejoint la politique active. Il a été élu sous la bannière du Muvman Liberater. Pour ce qui est de sa situation familiale, il est peu loquace sur le sujet. C'est qu'il ne veut pas que ses proches soient sous le feu des projecteurs. «Disons simplement que je ne suis pas issu d'une famille riche. Mon père tient un magasin et ma mère l'aide.». On n'en saura pas plus. Après des études secondaires au MGI, il a fait son LLB à l'université de Liverpool et son LLM à Cardiff. Par la suite, il a été «called to the bar» à la Honorable Society of Grays Inn en 2009.

Sinon, que fait un Deputy Speaker de son temps libre ? «J'en ai pas beaucoup pour tout vous dire. Mais quand j'en ai, je fais du bodybuilding», dit Zahid Nazurally.