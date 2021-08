Ile Maurice: Tara Mudhoo décroche son permis de conduire à 70 ans

Il n'y a pas d'âge pour s'accrocher à son objectif. Grâce à sa détermination et son courage, Tara Mudhoo détient fièrement son permis de conduire. Malgré ses 70 ans, cette habitante de Montagne-Blanche n'a pas baissé les bras et a passé le test pour obtenir enfin ce précieux document.

Tara Mudhoo est une femme courageuse. Après la mort de son époux en 1999, elle a pris les rênes de la famille afin de s'occuper de son fils et ses deux filles. Après des années à travailler dans les champs, elle a pris sa retraite à l'âge de 50 ans. Elle a alors commencé à animer les mariages. Aujourd'hui, elle fait partie d'un groupe de «Geet Gawai». Par-dessus tout, elle a toujours voulu pouvoir conduire une voiture afin de se déplacer librement. A 68 ans, elle décide de se lancer afin de réaliser son rêve.

En 2019, elle réussit à l'examen oral sur le code de la route. Elle s'inscrit alors pour la première fois à une auto-école à Port-Louis. Monsieur Naga, son moniteur, lui apprend le b.a.-ba de la conduite sur route. Sa première tentative à l'examen pratique est un échec. Elle se décourage et cela va durer pendant deux ans. Toutefois, Tara Mudhoo se remet à l'ouvrage au bout de deux ans. La deuxième tentative sera la bonne.

La septuagénaire raconte qu'elle a préféré s'inscrire à l'examen pratique à Flacq au lieu de Port-Louis pour la deuxième fois. Elle a dû chercher un nouveau moniteur d'auto-école. C'est finalement Monsieur Zul qui a accepté de la remettre sur la bonne voie. Les membres de sa famille, soit ses trois enfants et cinq petitsenfants, n'étaient pas au courant de sa démarche. Elle voulait leur faire une grande surprise en décrochant son permis de conduire. Après plusieurs leçons de conduite, elle se sent enfin prête pour l'examen pratique. La date est fixée au 19 avril. Cependant, la pandémie de Covid-19 est venue tout chambouler. L'examen pratique est renvoyé au 19 avril. Tara Mudhoo trouve cela comme une opportunité. Elle décide d'acheter une voiture un mois avant son examen pratique. Elle demande à son petit-fils d'en chercher une pour elle. Ce dernier tombe finalement sur une petite voiture de la marque Toyota sur Facebook. Il montre la voiture à sa grand-mère et cette dernière décide de l'acheter.

Au jour J, Tara Mudhoo garde son calme. Certes, elle est un petit peu stressée mais est convaincue qu'elle peut y arriver. Elle garde en tête les instructions de son moniteur d'autoécole. «L'examinateur était très sympa et n'a pas tenté de m'effrayer. J'étais à l'aise malgré le trac. Heureusement que tout s'est bien passé», raconte Tara Mudhoo. Cette dernière a été agréablement surprise quand elle a appris qu'elle a passé l'examen pratique. Elle ne croyait toujours pas qu'elle venait tout juste d'avoir son permis de conduire en poche.

Après avoir passé son examen, Tara Mudhoo se rend dans le centre communautaire afin de se faire vacciner contre le virus du Covid-19. Son fils était aussi présent au centre de vaccination. Tara Mudhoo lui demande s'il est venu en voiture. Ce dernier répond par l'affirmative. Elle lui annonce que c'est elle qui va prendre le volant et son fils lui réplique que c'est hors de question. La septuagénaire l'informe qu'elle a bien son permis de conduire avec elle. Son fils, dubitatif, lui fait remarquer qu'elle est en train de faire une confusion entre un permis de conduire et un «learner». Elle insiste que ce n'est pas le cas. C'est son petit-fils qui viendra confirmer que sa grand-mère était bel et bien la détentrice d'un permis de conduire. Le fils s'excuse et félicite sa mère pour cette grande réussite.

Aujourd'hui, Tara Mudhoo est un exemple que la vie peut commencer bien après 60 ans. À qui veut réussir il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'ouvrage.