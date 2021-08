Ile Maurice: Belle-Rose - Profitant d'une fête, un jeune homme dévalise sa tante

Partagez cet article

Une marchande ambulante, âgée de 55 ans, a eu le choc de sa vie en rentrant chez elle le mercredi 11 août. Elle était partie pour trois jours et en rentrant des fêtes organisées pour le mariage de sa fille, elle découvre un grand désordre dans sa maison. Ses armoires, buffets et tiroirs ont été fouillés. Une somme de Rs 50 000, des bijoux valant Rs 350 000 et un ordinateur portable ont été emportés. Ce qui devait être un moment de joie a vite tourné en cauchemar.

Cette habitante de Belle-Rose tente dans un premier temps de retrouver ses esprits. Elle pense d'abord qu'elle aurait pu avoir placé les bijoux dans un autre endroit que d'habitude, mais elle se rend vite à l'évidence. Des voleurs ont profité de son absence ainsi que celle de sa famille pour les visiter.

Elle se rend aussitôt au poste de police de Rose-Hill pour porter plainte, le samedi. Quatre jours plus tard, les hommes du Sergent Rujudawa de la Criminal Investigation Division de Rose-Hill, sous la supervision du surintendant Sam Bansoodeb, arrêtent trois jeunes, à la suite d'informations recueillies sur le terrain.

Les trois jeunes, des habitants de Trois-Boutiques, Union Vale, deux âgés de 22 ans et une jeune fille de 21 ans, ont été interrogés. L'un d'entre eux, le neveu de la marchande ambulante, a avoué le forfait. Il a expliqué que la maison de sa tante était inoccupée pendant trois jours et qu'il en a profité pour monter le coup avec ses amis.

Pendant que deux faisaient le guet, il s'est introduit à l'intérieur en passant par une imposte. Il en a profité pour emporter tous les bijoux, une somme de Rs 50 000 et un ordinateur portable. Il a partagé l'argent avec sa copine et son ami, tandis que les bijoux ont été revendus à des individus à Roche-Bois. L'ordinateur portable a été retrouvé. Les trois malfrats ont comparu en cour sous une charge de larceny et la police a objecté à leur remise en liberté. Ils ont été reconduits en cellule.

Ayant appris la nouvelle de l'arrestation de son neveu, la quinquagénaire n'en revient pas. Elle n'arrête pas de se demander la raison derrière son acte et pleure la disparition des bijoux qui sont des souvenirs de ses parents.