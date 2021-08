Togo: Rentrée en douceur

Le gouvernement a décidé de venir en aide aux ménages les plus modestes et à tous ceux pénalisés par les effets de la crise sanitaire.

L'Etat veut lutter contre les inégalités et les vulnérabilités.

'Le président Faure Gnassingbé ne veut laisser personne de côté', souligne un communiqué officiel.

Dans ce contexte, un certain nombre de mesures viennent d'être annoncées.

Il s'agit de la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021/2022 pour les collèges et lycées d'enseignement public et la la prise en charge par l'Etat de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021.

Le même communiqué rappelle que le gouvernement a pris très tôt, non seulement des mesures de riposte sanitaire mais également diverses mesures fiscales et sociales, tel que le programme Novissi, pour soutenir l'activité économique et soulager les populations vulnérables.