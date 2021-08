Togo: Les élèves des collèges et lycées publics exemptés de frais d'inscription et de scolarité (Officiel)

Les élèves des Collèges et Lycées publics du Togo iront à l'école l'année 2021-2022 sans verser le moindre sous comme frais d'inscription ni écolage. Ainsi en a décidé le gouvernement togolais.

A en croire nos confrères de Lenouveaure porter, « soucieux des impacts socio-économiques de la crise du coronavirus sur toutes les populations et de la menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités, le gouvernement togolais vient de décider ce 21 août 2021, de la gratuité de la scolarité l'année prochaine ». Et, poursuit le confrère, "le gouvernement décide de « La gratuité (prise en charge par l'État) des frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021/2022 pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire togolais », a communiqué le gouvernement".

Et précise-t-on, cette mesure est d'une application immédiate, indique le gouvernement qui au passage dit saluer le courage de la vaillante population togolaise qu'il exhorte encore à plus de discipline et de vigilance dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 et à adhérer à la vaccination.

A noter que les élèves des écoles primaires publiques bénéficient pour leur part de la gratuité des frais scolaires et d'inscription depuis déjà plusieurs années.