Cote d'Ivoire: EDS - Dr Boga Sako démissionne pour revêtir son manteau de défenseur des droits de l'homme

Le président de la Fondation pour les Droits de l'Homme et la vie politique (Fidhop), Dr Gervais Boga Sako a décidé de se consacrer à la réconciliation. Pour cela, il a décidé de démissionner de son poste de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des Droits de l'homme de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds). Il l'a annoncé, samedi 21 août 2021, lors d'une conférence à Abidjan.

Suite à l'appel lancé par le président Laurent Gbagbo, de créer une nouvelle formation politique dans laquelle devrait se fondre la plateforme ensemble pour la démocratie et la souveraineté, M. Boga ne trouve plus nécessaire de militer dans cette coalition politique. « Le temps est venu pour moi de me retirer de Eds et de rendre ma décision de ma responsabilité de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des Droits de l'Homme, parce que désormais, je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Je mènerai encore plus vigoureusement mon combat contre les violateurs des Droits de l'Homme », a-t-il annoncé.

Rentré d'exil le 9 juillet, après dix ans d'exil, Dr Boga Sako a décidé de revêtir sa posture de militant des Droits de l'Homme.