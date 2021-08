Cote d'Ivoire: Bafing - Mutuelle de développement de Serifina - Les engagements du nouveau président , Issiaka Bamba

L'Assemblée générale constitutive de la Mutuelle de développement de Serifina (Mu.de.s) a eu lieu samedi 08 aout 2021 à Abidjan- Yopougon.

Rencontre historique marquée par l'adoption des textes et l'élection par l'acclamation de M. Bamba Issiaka entrepreneur et directeur de société de son état. Il a été élu par acclamation, pour un mandat de cinq ans, par les différentes délégations venues non seulement du District d'Abidjan, mais aussi des villes de l'intérieur du pays.( Bouaké, Yamoussoukro, Man et Touba).

Juste après sa désignation, M. Bamba Issiaka a tenu remercier tous les mutualistes qui ont décidé de mettre le cap sur le développement de Serifina, leur village. « Nous tenons à remercier l'ensemble des membres de la Mu.de.s et des ressortissants de Serifina, pour la réussite de cette fête familiale.

Aussi, voudrions-nous demander à l'ensemble de nos frères et sœurs, à nous mettre ensembles, de nous donner la main, d'aller à l'union afin de bâtir, améliorer les conditions de vie et développer d'un Serifina encore plus fort et plus grand » a dit le président Bamba Issiaka.

Aussi, il a dit tendre la main à tous les frères et sœurs, pour réussir ce nouveau challenge dont les prochaines étapes sont entre autres, Un lotissement de 400 à 500 terrains de 600 m2 afin de réaliser le slogan « Un Serifinaka, un Toit » pour permettre à chaque bénéficiaire de pouvoir construire un toit en toute sécurité. Mais aussi et surtout, le reprofilage lourd de l'accès au village et l'identification de projets novateurs et bénéfiques pour les populations.

En attendant, il est prévu la mise en place du nouveau bureau, le dépôt et enregistrement des Statuts et Règlements Intérieurs de la Mu.de.s au Ministère de l'intérieur et de la Sécurité. Sans oublier le recensement, mise en place d'une Base de données de l'ensemble des Serifinaka. A noter que la célébration et Installation du nouveau président et de son bureau pendant le Mahouloud prochain.