Algérie: Montpellier - Le président attend du concret pour Andy Delort

Désireux de recruter Andy Delort, l'OGC Nice est en pleine discussion avec Montpellier pour l'attaquant algérien. Mais pour l'heure, rien de concret n'a encore été fait dans ce dossier a en croire les responsables du MHSC.

Entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier souhaite renforcer son attaque. Et son souhait est d'avoir un joueur comme Andy Delort dont le profil correspond parfaitement au système qu'il veut installer chez les Aiglons. L'intérêt du coach niçois pourrait donc se matérialiser dans les prochains jours.

« Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice. Une fois qu'on m'a dit ça, si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte, car Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, il connaît bien la L1 et a plus de maturité que nos attaquants. On ne peut pas faire la saison avec un seul attaquant de pointe (Kasper Dolberg) car Amine (Gouiri) n'est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche sur le profil. Mais avant dimanche soir, on n'en avait pas parlé. Depuis, le club travaille dans ce sens », a déclaré Galtier en conférence de presse à propos de ce dossier.

Interrogé sur le sujet par Midi-Libre, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a tenu à éclaircir les choses. D'après ce dernier, il n'y a pour le moment rien de concret venant de l'OGC Nice.il demande donc à Christophe Galtier de ne pas tourner autour du pot pour Andy Delort.

« J'attends du concret. Je ne suis pas le perdreau de l'année. Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes. Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu'ils veulent. On est des gens adultes. On a assez de rapports les uns les autres pour s'appeler. Et dire, je suis ton joueur depuis un moment, je le veux. Mais, ne fais pas croire que tu l'as découvert en regardant Amazon », a déclaré Nicollin.

Et d'ajouter que si un club répond aux exigences de Montpellier pour Delort, ce dernier sera autorisé à partir.

« Il est toujours là. Si j'ai reçu une proposition, c'est qu'elle ne correspond pas. Il n'y a pas d'accord. S'il souhaite partir et si j'ai le montant que je souhaite, il partira », a précisé Laurent Nicollin.