Madagascar: Risque de banalisation de la situation

C'est par un simple communiqué de la Primature que la reconduction de l'état d'urgence sanitaire a été annoncée. On peut donc en déduire que la situation sanitaire dans la Grande île s'est totalement stabilisée et qu'il n'y a plus lieu de « sonner le tocsin ».

Les autorités n'ont donc plus jugé nécessaire d'en parler de manière solennelle. On ne sait pas quel effet cela aura sur une population qui ne se sent plus en danger alors que le virus est toujours présent. Il est plus que jamais nécessaire de mettre en garde les Malgaches contre un sentiment de fausse quiétude.

Le bilan officiel publié par le CCICC, ces derniers jours, fait état d'une nette diminution des cas de contamination et de zéro décès. On constate d'ailleurs le ton rassurant adopté par les autorités sanitaires. Ces dernières semblent penser que l'épidémie est maîtrisée. La sortie de ce simple communiqué de la Primature va donc conforter la population dans un sentiment de quiétude. On peut aussi se dire que les Malgaches sont maintenant suffisamment alertés sur les dangers de la Covid-19 et qu'ils vont continuer à prendre des précautions. Il est nécessaire, cependant, de continuer à les mettre en garde. Une intervention télévisée aurait été judicieuse et aurait donné plus de poids à cette annonce.

Il est vrai que le président de la République est en déplacement à l'extérieur et qu'il a des rendez-vous importants à honorer. Mais le Premier ministre a assumé ce rôle de communicateur à plusieurs reprises. On a donc l'impression qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès suspendue sur la tête des Malgaches. La communication devrait se renforcer dans les jours à venir. Le rappel du port du masque doit se faire et le respect des gestes barrières est impératif. La campagne de vaccination est en cours et les citoyens se pressent dans les centres ouverts à cet effet. Il ne faut pas relâcher les efforts qui ont été entrepris ces derniers temps.