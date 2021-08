Madagascar: Situation sanitaire - État d'urgence prolongé, toutes les mesures maintenues

Le centre de traitement anti-covid à Andohatapenaka est presque en veilleuse.

Le gouvernement décide de prolonger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle quinzaine.

La situation sanitaire dans le pays n'est pas en état d'alerte. Les statistiques de ces derniers jours ont montré une baisse significative des nouveaux cas et des décès dus à la pandémie. Le seul centre de traitement anti-covid qui est resté opérationnel à Andohatapenaka se désemplit depuis plusieurs semaines. Hier, les chiffres ont montré zéro cas de décès et trois nouveaux cas pour la journée de samedi. La tendance de la courbe épidémique est donc en baisse depuis ces quinze derniers jours.

Prévention. Mais face à cette situation, le gouvernement décide de prolonger pour une nouvelle fois l'état d'urgence sanitaire et annonce le maintien des mesures sanitaires déjà en vigueur depuis le 8 août dernier. Les réunions publiques ne devraient pas encore dépasser les quatre cents personnes et les boîtes de nuit demeurent toujours fermées. En public, le port de masque reste obligatoire et les dispositifs de lavage de mains dans les bâtiments publics ne doivent pas disparaître. Ces mesures barrières demeurent les règles de base pour prévenir les contaminations.

Amélioration. Si le couvre-feu et les restrictions sur les déplacements à l'intérieur du pays sont levés depuis le 8 août, les frontières, quant à elles, restent toujours fermées pour tout voyage touristique en provenance des pays étrangers. Cette fermeture fait grincer des dents les opérateurs du tourisme qui lèvent la voix pour faire connaître la catastrophe qui touche le secteur. Mais l'État ne recule pas devant cette mesure qui contribue à l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. La menace du variant Delta est imminente, ont rappelé les autorités pour justifier la fermeture. Seuls les vols de rapatriement des ressortissants malgaches bloqués à l'étranger depuis les moments forts de la seconde vague de la pandémie dans le pays, ainsi que les voyages professionnels pour certaines catégories de personnes, sont les déplacements autorisés pour les liaisons aériennes extérieures.

AstraZeneca. L'arrivée des nouvelles livraisons de vaccins pour assurer la deuxième phase de la campagne vaccinale a également été inscrite dans la stratégie du gouvernement pour faire baisser la courbe épidémique. Depuis le lancement, la semaine dernière, de la nouvelle campagne d'injections, les sites de vaccination attirent déjà une foule qui se bouscule pour recevoir la seconde dose d'AstraZeneca. L'administration du Janssen, pourtant, ne touche pas encore une large partie de la population et sera réservée aux groupes prioritaires comme les seniors de plus de 55 ans, les personnes vulnérables ainsi que celles qui doivent sortir du pays pour des raisons professionnelles et scolaires.