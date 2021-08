Madagascar: Gouvernement - Pierre Holder Ramaholimasy porte-parole

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation sera l'interlocuteur du régime auprès de l'opinion.

Issu du premier cercle des partisans du président de la République, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation devient le porte-parole du gouvernement aux côtés de la ministre de la Culture et de la Communication. Lalatiana Andriantongarivo Rakotondrazafy a assuré ce titre depuis 2019 et se fait seconder, depuis la nomination du nouveau gouvernement, par Pierre Holder Ramaholimasy.

Ce dernier est connu et reconnu pour son aisance face aux médias, il a lui-même été un chroniqueur politique pendant plusieurs années, le locataire de la Patte d'Elephant a déjà assuré la mission de porte-parole de la plateforme des partis et associations politiques qui soutiennent le président de la République. Il est également un soutien de la première heure du président de la République depuis que ce dernier a commencé à descendre dans l'arène, et lui reste fidèle sans avoir mis les pieds ailleurs.