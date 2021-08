Madagascar: Vehivavy TIM - « Que le volet social soit considéré »

Elles ont fait parler d'elles ces derniers temps, en abordant le sujet du vécu quotidien des gens. Elles lancent ainsi un appel aux tenants du pouvoir à prendre en considération le volet social.

Selon Arphine Rahelisoa, directrice de publication du journal « Ny Valisoa » et non moins membre influente auprès des « Vehivavy TIM », « nous revendiquons que le volet social soit considéré ». A elle de déclarer également que « nous faisons de la politique étant donné que le social et la politique sont indissociables ». Et de continuer qu'«il faudrait tenir compte du peuple malgache qui est vraiment dans une situation intenable, on n'a pas besoin de la poudre aux yeux ». Et d'enfoncer le clou en ajoutant que « le pouvoir feint d'ignorer ce qu'endure le peuple ». Ces Vehivavy TIM ont cité, entre autres, la flambée des prix des produits de première nécessité. Toutefois, elles ont lancé un appel au pouvoir central à prendre en considération la situation qui prévaut dans le pays. Elles ont fait notamment ces déclarations, avant-hier, au Magro Behoririka.

Actualités nationales. Faut-il rappeler que lors de la célébration du 19e anniversaire du parti Tiako i Madagasikara, Arphine Rahelisoa a déclaré que les « Vehivavy TIM existent bel et bien et qu'elles vont apporter leur concours à l'essor du parti ». A cet effet, elles ont lancé un appel à l'endroit de toutes les partisanes du TIM pour apporter leur contribution. Depuis un certain temps, ces femmes TIM bougent beaucoup pour apporter leur point de vue sur les actualités nationales, et notamment sur le volet social.