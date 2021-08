Madagascar: « Tranombitsika » - Inauguration du tout premier village scout à Madagascar

Les Tily ne sont pas peu fiers d'avoir terminé leur « Tranombitsika » après près de quatre ans de travail... de fourmis ! Photo Tily eto Madagasikara.

Le village scout, dont la construction est le fruit de la contribution de tous les scouts Tily, se trouve à Antsahamarofoza Sabotsy Namehana.

« Tranombitsika », traduit littéralement par « fourmilière ». Et c'était effectivement un travail de fourmis auquel ont participé les scouts et anciens Tily, à Madagascar ou ailleurs dans le monde, qui a permis l'achèvement de la construction du tout premier village scout à Madagascar, inauguré samedi dernier, 21 août 2021. Une grande première dans l'histoire du scoutisme dans la Grande île. « Tout comme le Gilwell Park, construit par Baden Powell en Angleterre, les scouts Tily disposent aussi désormais d'un village scout permanent », annonce fièrement un des leaders de Tily eto Madagasikara.

Ce village scout s'étend sur 3 hectares et comprend un centre de formation, une grande salle de réception et une vaste aire de jeu. Chacun y a laissé son empreinte : si certains ont fait la maçonnerie, d'autres ont mis la main à la pâte pour l'installation électrique, d'autres encore ont réalisé la peinture. S'y ajoutent ceux qui ont contribué financièrement. La construction de la salle de réception - baptisée Espace Vitsika - a également bénéficié de la contribution des scouts britanniques et écossais.

La construction de ce village scout, lancée officiellement en décembre 2017 s'est ainsi achevée en août 2021 et coïncide avec la fin des deux mandats de l'équipe menée par le Kalia Miaritra, Michel Raoelijaona pour l'état civil. A noter que ce village scout flambant neuf a abrité le 30 juillet 2021 la signature d'une convention de partenariat inédite sur dix ans, avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La ministre en charge de ce département a ainsi été présente sur place pour l'occasion. Le partenariat comprend plusieurs volets dont la mise en place de pépinières, ainsi que les campagnes de reboisement et d'éducation environnementale dans tous les districts scouts.