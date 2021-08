Cote d'Ivoire: Le ministre Tchagba aux populations du Worodougou - « Alassane Ouattara ne vit que pour le bien-être des populations »

« Notre président ne vit que pour le bien-être des populations. Il ne fait aucune différence entre les régions comme en témoignent les grands chantiers de développement achevés, ceux en cours et à venir sur toute l'étendue du Territoire National », a affirmé le ministre de l'Hydraulique, Laurent Bogui Tchagba dans le Worodougou. Le ministre a représenté, le premier ministre Patrick Achi, le samedi 21 août 2021, à la cérémonie d'hommage des populations du Worodougou au Président de la République, Alassane Ouattara.

A la population, le représentant du Chef du gouvernement dira : « Le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Patrick Achi me charge, chères populations du Woroba, de vous exhorter au rassemblement et à la cohésion autour de tous vos cadres et particulièrement de votre fils, le ministre Bouaké Fofana afin de lui donner la force, de sorte que sa participation auprès du Président de la République soit significative pour bâtir la nation. »

Le ministre Tchagba a souligné que lorsque le peuple se rassemble pour lui témoigner sa reconnaissance, l'on ne peut que dire « merci, anitché, nanci »

Au regard de la forte mobilisation des populations du Worodougou pour magnifier le Chef de l'Etat pour ses actions de développement en leur faveur, le ministre Tchagba dira : « Le peuple du Woroba, et du Worodougou spécifiquement, est un peuple chaleureux et attachant. Cette manifestation est l'expression de ce que vous êtes chaleureux et reconnaissants. Vous êtes venus exprimer votre gratitude à SEM Alassane Ouattara, un homme de valeur, de développement, de paix, un homme soucieux de votre bien être et qui s'est mis à votre disposition ». Et d'ajouter : « Le Premier Ministre Achi Patrick vous exhorte au rassemblement et à la cohésion autour de vos cadres et notamment autour de votre fils, le Ministre Bouaké Fofana..Il invite également les guides religieux à toujours prier pour le repos des âmes des Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, mais aussi pour le Président de la République dans ses efforts de construction de la Côte d'Ivoire ».

Ce fut l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de réitérer sa gratitude au Chef de l'Etat pour sa nomination au Gouvernement. Cette nomination, a-t-il fait savoir, marque aux yeux de ses parents, un caractère historique. De fait, après la nomination de feu Souleymane Cissoko au Gouvernement du Président Félix Houphouet Boigny, c'est la 2e fois et ce, après plusieurs décennies, qu'un fils du Département est nommé Ministre. " Je ne ménagerais aucun effort pour mériter la confiance du Président de la République. Je reste convaincu que les bénédictions porteront mes collaborateurs et moi dans l'accomplissement de notre mission (...). Mon souhait est que désormais plusieurs fils de Kani soient nommés au Gouvernement dans tous les Gouvernements. Je souhaite porter chance à d'autres fils du Département ", a émis Bouaké Fofana, avant d'attirer l'attention des élus, cadres et leaders religieux et communautaires de la Région sur la nécessité de préserver l'union et la communion. " Kani a une obligation morale de tirer la Région vers le haut.

Pour toutes ses actions, le ministre Tchagba a affirmé que les Ivoiriens ont toutes les raisons de soutenir Alassane Ouattara quand on sait tous les actes hautement significatifs de développement qu'il ne cesse de poser. « J'en veux pour preuve l'électrification des villages, la construction d'infrastructures routières, et très prochainement la réalisation de plusieurs infrastructures d'adduction en eau potable pour le bien-être de toutes les populations dans toutes leurs diversités », a fait remarquer le ministre Laurent Tchagba. Et d'affirmer que les Chef de l'Etat pose des actes en matière politique, sociale et économique, de sorte que ses disciples soient éloquents.