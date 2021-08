Madagascar: Développement économique - L'Omapi passe au révélateur

Peu connu mais un maillon essentiel des rouages économiques. L'Office malgache de la propriété industrielle, Omapi, mérite d'être mis sous le feu des projecteurs.

Le coronavirus a quand même généré des effets positifs. « Une affluence vers la recherche de moyens et outils pour faire face à la pandémie de Covid-19 a été constatée ces dernières années partout dans le monde. Que ce soit dans le domaine médical et pharmaceutique, de la technologie de l'information et de la communication ou du commerce et marketing, les impacts de la pandémie ont façonné la vie de toute l'Humanité qui est désormais astreinte aux diverses mesures sanitaires imposées par chaque pays » constate un spécialiste des certifications.

Il continue: « Que ce soit à Madagascar ou à l'étranger, la protection des résultats de recherches en vue de l'obtention de droits exclusifs d'exploitation sur le marché constitue une préoccupation majeure. À noter qu'il s'agit là d'une protection au moyen du système de propriété industrielle, essentiellement le brevet d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins et modèles industriels ».

Avant d'expliquer que « l'obtention d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'enregistrement est une démarche importante dans la gestion du portefeuille immatériel d'une entreprise. En effet, elle lui confère une sécurisation non seulement de ses savoir-faire techniques et des connaissances résultant de longues et coûteuses recherches, mais surtout des investissements déployés depuis les recherches jusqu'à la commercialisation du produit final ».

Pour déduire « le brevet d'invention ou le certificat d'enregistrement sont ainsi des titres de propriété industrielle qui confèrent à leur titulaire les droits d'interdire aux tiers toute exploitation commerciale de l'invention brevetée, de la marque ou du dessin ou modèle enregistré sans son autorisation, et ce durant une période déterminée. Néanmoins, si la protection de ces actifs immatériels est fortement recommandée à toute entreprise, elle ne constitue pas une condition pour la commercialisation du produit sur lequel sont grevés les droits de propriété industrielle. En d'autres termes, l'absence de titre de propriété industrielle n'empêche pas la commercialisation des produits sur le marché ».

Numérisation

À Madagascar, depuis son ouverture en 1994, l'Office Malgache de la Propriété Industrielle, OMAPI, a, peu à peu, inculqué une culture de propriété industrielle à Madagascar, à travers diverses activités de promotion de la créativité et de l'innovation auprès de toutes les parties prenantes. Il a su s'adapter à l'évolution du contexte politique, économique, sanitaire, technologique et environnemental, tant national qu'international pour assurer la continuité et la pérennité de ses activités.

C'est ainsi que l'Omapi a pu assurer la continuité de l'administration de la propriété industrielle à Madagascar en dépit des restrictions liées aux mesures sanitaires qui ont fortement impacté sur les activités de nombreuses entreprises, tant du secteur public que privé. Ceci s'est traduit par la réception des demandes et autres documents liés à la création et au maintien des droits de propriété industrielle à Madagascar même durant la fermeture de l'Office, au moyen de la communication électronique et des transactions virtuelles. Pour une meilleure efficacité des actions entreprises et pour faire face aux situations exceptionnelles à venir, un Plan de contingence a été adopté, s'agissant d'un document flexible et modulable pour les années à venir.

Par ailleurs, la numérisation de la collection documentaire de l'Office et l'automatisation des procédures en son sein ont fortement contribué à cette continuité. L'Omapi se félicite ainsi de la clôture, cette année, du projet numérisation qui a été réalisé en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et s'est vue le financement du Japon.

De nombreux projets sont en perspectives, reposant pour la plupart sur la sensibilisation du public sur l'importance du respect des droits de propriété industrielle et le danger de la contrefaçon. Diverses activités sont envisagées dans ce cadre, notamment la tenue de divers évènements d'informations et d'échanges sur le sujet.

De tout ce qui précède, l'Omapi accorde une importance majeure à l'écoute des besoins et attentes des parties prenantes du système de propriété industrielle afin d'améliorer continuellement ses services. C'est ce qui lui a valu le maintien de sa certification ISO 9001: 2015 par l'AFNOR à l'issue du deuxième audit d'évaluation qui a abouti le 18 août 2021.