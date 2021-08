Madagascar: Un poids, une mesure

Le président de la République a crevé l'abcès vendredi à Toamasina. Il a carrément dénoncé l'attitude de ceux qui sont censés devoir contrôler le poids des camions qui empruntent la RN2.

µUne station de pesage se trouve à Ambohimalaza. Tous les camions doivent théoriquement y passer pour contrôle. Ce qui n'est pas le cas. Loin s'en faut. Le président de la République est au fait de la pratique dans ces stations de pesage. « Il faut mettre quelqu'un qui a le sens de la responsabilité et qui ne laisse pas passer les camions pour 100.000 ariary » a-t-il recommandé. En ajoutant qu'on ne va pas réhabiliter les routes chaque année.

Les camions sont les principaux agents destructeurs des infrastructures routières dans toutes les régions. Leur poids est un facteur de détérioration rapide des routes conçues il y a cinquante ans pour des petits camions de quinze tonnes au maximum. C'était une époque où les camions étaient peu nombreux. Avec l'augmentation exponentielle du nombre de la population et donc dès besoins, leur nombre est aujourd'hui multiplié par mille et leur poids décuplé. Non seulement, ils sont à l'origine de nombreux dégâts mais constituent également un danger mortel pour les usagers des routes nationales en général et de la RN2 en particulier. Leur taille et leur poids ne sont pas adaptés à des routes étroites parsemées de virages en lacet et des montées. Les camions qui font des sorties de route ou emportés par le poids du conteneur dans un ravin sont monnaie courante sur cet axe.

On n'oublie pas les bouchons causés par ces monstres hideux dont la circulation en ville ne semble plus soumise à une réglementation. Ils roulent à toute heure partout tels des hors-laloi. Qu'il est loin la période où ils devaient s'arrêter à Ambohimalaza, Ambatofotsy, Ambatomirahavavy, Andakana attendant le début de soirée pour pouvoir circuler en ville. Autres temps,autres mœurs.

C'est bien d'instaurer un contrôle strict dans les stations de pesage bien qu'on doute que les préposés à cette formalité vont exécuter les ordres du président, c'est mieux de contrôler en amont et règlementer la taille et le poids des camions qu'on peut faire entrer à la douane. Comment peut-on importer des camions de 40 tonnes alors que les ponts sont conçus pour supporter 10 tonnes de moins?

Il est évident qu'une telle mesure relève d'une pure utopie devant l'omnipotence des propriétaires des camions qui ont cassé la mesure d'interdiction de circuler en ville aux heures de pointe en bouchant les accès de la capitale par leurs engins il y a quelques années. Les forces de sécurité ont dû abdiquer devant une telle démonstration de force. Les camions sont restés de marbre devant les bombes lacrymogènes. Seul espoir, la construction d'une autoroute mieux adaptée à leur gabarit et dont on attend avec impatience l'avènement. Là, il n'y aura qu'un poids, une mesure.