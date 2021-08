Gabon: Conférence de presse - Yrondu Musavu-king et David Sambissa, les surprises de Patrice Neveu ?

Pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde, le technicien français donnera une conférence de presse au siège de la fédération gabonaise de football avec pour but de livrer les noms des prochains joueurs qui défendront les couleurs du Gabon face à la Libye le 1er septembre à Tripoli, et l'Égypte quatre jours plus tard à Franceville. Selon des sources concordantes, Yrondu Musavu-king et David Sambissa figurent dans cette prestigieuse liste.

Et il sait qu'il sera très attendu face à la presse, puisque les noms qui sortiront de là, devraient être ceux des joueurs en forme et aptes à défendre les couleurs du Gabon. Les rumeurs font état d'un possible retour en sélection de Yrondu Musavu-king actuellement en Inde, et de la venue de David Sambissa, dont l'un des parents serait gabonais d'origines.

En effet, le défenseur du Bengaluru serait même la priorité de Patrice Neveu compte tenu du fait que Bruno Ecuélé-Manga est sans club, et que Aaron Appindangoye est lui également encore blessé. Si Gilchrist Nguéma vient de résigner avec le Maccabi Ahi Nazareth pour une saison, nul doute que l'ancien sélectionneur de Haïti connait d'ores et déjà la composition de son axe central.

David Sambissa, quant à lui, est un latéral gauche qui évolue en première division néerlandaise. Il serait selon certaines sources proches de la Fégafoot, le parfait concurrent de Johann Obiang, et est même pressenti comme titulaire d'entrée pour sa première sélection.

Ce sont ces deux noms qui reviennent avec insistance depuis le périple de Patrice Neveu en Europe pour repérer des possibles joueurs qui devraient intégrer la sélection nationale. Les autres compartiments des Panthères ne devraient pas changer puisque le sélectionneur ferait toujours confiance à son groupe qui s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.

La conférence de presse aura lieu au siège de la fédération gabonaise de football dès 11h00.