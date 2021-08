Angola: Un ministre d'État souhaite que l'investissement public soit le complément de l'investissement privé

Lubango — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a souligné samedi la nécessité d'investissements publics pour compléter l'action du secteur privé, afin de contribuer au développement du pays.

Le ministre, qui s'exprimait au IIe Forum des Coopératives d'élevage en Angola, a déclaré qu'une véritable relation de complémentarité stratégique devrait être établie entre les secteurs public et privé.

Selon lui, la force motrice de l'économie du pays devrait être assurée par l'activité des hommes d'affaires et non de l'État, de l'agriculture, de l'élevage, de l'agro-industrie, de l'industrie manufacturière, de la construction, du tourisme et d'autres secteurs importants pour la vie productive de l'Angola.

« Bien que les investissements publics soient importants, ils ne peuvent être la seule forme de croissance du pays, il faut changer cet état de fait, afin de faire du secteur privé un véritable moteur de croissance économique dans le pays », a-t-il souligné.

Selon lui, l'augmentation de la production nationale est un impératif important et stratégique pour le développement du pays, qui continuera à être réalisé, jusqu'à ce que des résultats de plus en plus significatifs soient obtenus dans la modification de la structure économique actuelle.

Manuel Nunes Júnior a souligné que l'Angola ne peut pas continuer à avoir une économie qui ne dépend que du prix du baril de pétrole, que lorsqu'il est élevé, les investissements publics sont également importants et l'économie se développe, et lorsque le contraire est observé, les investissements sont faibles et l'économie croît faiblement et peut entrer en récession.

Au cours du forum, le projet de création de la Fédération nationale des coopératives d'élevage a été discuté, ainsi que trois produits financiers de la Banque de développement de l'Angola (BDA) ont été lancés pour le secteur de la production animale.