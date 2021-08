Zambie: L'Evêque de Solwezi espère que "Le nouveau président luttera contre la corruption endémique et pacifiera la nation"

Lusaka — Le nouveau Président élu de la Zambie devra "combattre la corruption rampante, qui a atteint des niveaux sans précédent dans notre nation". C'est ce que dit son Excellence Mgr Charles Kasonde, Évêque de Solwezi, dans son discours au président élu de la Zambie, Hakainde Hichilema, qui demain, 24 août, prendra possession de son poste avec la cérémonie de prestation de serment.

L'opposant historique, Hichilema, a battu le chef d'État sortant, Edgar Lungu, avec 2,8 millions de voix lors des élections du 12 août (voir Fides 13/8/2021).

Mgr Kasonde exprime l'espoir que les cinq prochaines années du gouvernement du Président Hichilema "seront un temps de reprise, un temps de prospérité économique et un temps pour cultiver la paix que Dieu a donnée à la nation".

L'Évêque de Solwezi appelle le peuple zambien à la réconciliation et à un désir renouvelé d'être ensemble comme une seule nation, vivant "comme des frères et des sœurs".

L'Évêque Kasonde a ensuite exhorté le nouveau gouvernement à travailler à l'amélioration des infrastructures dans la province du nord-ouest, qui relève de sa juridiction pastorale. "Dans la province du nord-ouest, nous voulons voir plus d'efforts (de la part de l'État)" car ses habitants "n'ont pas reçu de compensation équitable pour l'exploitation de trois énormes mines, mais l'ensemble des infrastructures promises ne s'est pas encore matérialisé". "Nous aimerions voir beaucoup plus de développement dans notre pays, pour apprécier les biens et les cadeaux que Dieu nous a donnés à travers les mines et les autres ressources", a conclu l'Évêque.

La Zambie a fait des progrès économiques pendant plus d'une décennie et a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire en 2011, mais elle est maintenant en proie à une forte inflation, à une dette élevée et à des allégations de corruption. Selon la Banque mondiale, la pandémie de COVID-19 a encore plus endommagé l'économie, qui montrait déjà de sérieux signes de ralentissement. Les mesures anti-pandémie ont fait entrer la Zambie dans sa première récession depuis 1998 et l'économie s'est contractée de 1,2 %. De même, un assouplissement des mesures anti-pandémie dans la dernière partie de 2020 et une augmentation mondiale des prix du cuivre ont conduit à une certaine reprise, bien que l'inflation ait atteint un pic de 22 % en février de cette année.