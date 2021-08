Angola: Un ministre encourage les investissements dans les abattoirs

Lubango (Angola) — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a encouragé samedi, à Lubango, les entrepreneurs de l'élevage à développer des projets pour la mise en œuvre d'abattoirs industriels, car ce sont des infrastructures qui assureront une viande de meilleure qualité produite dans le pays.

Le responsable, qui s'exprimait en marge du II Forum des coopératives d'élevage d'Angola, a affirmé qu'il est possible d'avoir des abattoirs, de préparer un projet et, dans le cadre des systèmes de soutien à l'activité commerciale, d'obtenir un financement pour mettre en place la structure, puisqu'il y a un fonds de garantie de crédit pouvant supporter une partie de ce crédit.

Il a déclaré que les hommes d'affaires doivent décider si avoir un abattoir est viable ou non, car dans le contexte actuel de la gouvernance de l'Angola, il n'est plus possible pour le ministère responsable de construire des abattoirs.

« Les abattoirs doivent émerger du secteur privé et les entrepreneurs doivent profiter des instruments qui existent et en créer d'autres à la portée des coopératives. Les membres ont des atouts et s'ils croient au projet, nous devons nous dépouiller de l'individualité pour prendre ce risque, sinon nous continuerons à regretter», a-t-il souligné.

Le ministre a ajouté que les entrepreneurs ont déjà de bonnes initiatives et de petits projets créés, et l'idée est d'essayer de "se débarrasser de leurs egos et de commencer à voir un peu comment font les autres, les associés".

Il a encouragé les hommes d'affaires à ne pas baisser les bras, à faire part de leurs préoccupations au Ministère.